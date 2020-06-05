孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

中國大陸一名男子帶著即將臨盆的孕妻爬山，沒想到半路上羊水破裂，但他沒有第一時間帶妻子到醫院，反而鼓勵對方走完登山路程，怎料下一秒寶寶就從妻子的雙腿滑出來，所幸在員警與醫護人員的幫助下，母子倆均平安送往醫院。

根據大陸媒體報導，廣東省一對夫妻因為想出門看風景，於是開車到中山市神灣鎮鐵爐山附近，結果半路上妻子羊水破裂，但他不是開車去醫院，而是繼續開往目的地，並將車子停在半山，這時妻子羊水破裂衣裙全濕，但男子依舊帶著她步行上山，沒想到過不久妻子便在山上產下男嬰。

廣東省中山市神灣公安分局1日上午接獲通報，有對男女開車往山上方向開去，行跡看來相當可疑。警方獲報後動員50多名員警上山搜索，當時下著大雨，山路陡峭又濕滑，徒步走了1個多小時，最終在山林裡發現他們，這時女子已經產下小寶寶。

等待救護人員期間，警察將妻子及男嬰轉移到平坦地安置，並用身體圍成人牆，打開雨傘保護母子安全，最後在醫護人員到來後，合力將母嬰安全送往醫院，兩人現在都很平安。