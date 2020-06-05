四川新天然睡佛 身長15公里…面相莊嚴、髮髻完整

提到睡佛，很多人都會想到四川樂山三江匯流之處的巨型睡佛，全身長達4000餘米。最近，在當地文旅資源普查中，又一座深藏大山的巨型天然睡佛「銅河睡佛」被發現，全身大約長達15000米，形態十分逼真，令人驚艷。

紅星新聞報導，在樂山市沙灣區軫溪鎮萬坪村3組，來到山頂一處地勢平坦開闊之處，向西北方向望去——10多公里外的一座巨型天然睡佛躍然眼前。

「你先看它的臉，整張臉五官協調，比例絕佳，面相莊嚴，額頭飽滿，髮髻完整。」50歲的村民楊樹才介紹，睡佛眼睛緊閉，鼻樑高挺，嘴巴微微上翹，好像露出神秘的微笑，最完美的是下巴的弧度。

整座睡佛頭部枕於西北方向，腳部伸向東南方向，橫臥於群山之間，綿延於大渡河畔。睡佛並非人工鑿刻，而是由四座山交疊自然形成，山峰輪廓勾勒出來睡佛模樣，形態十分逼真，著實令人驚艷。

楊樹才說，在他很小的時候，便聽長輩說起了河對面的這尊巨型睡佛，真的非常像，並不是刻意聯想，不過外界很多人並不知曉。直到今年3月，在文旅資源普查中，當地將這一睡佛情況上報。

據沙灣區文旅資源普查辦相關負責人表示，該睡佛屬於地文景觀類地表形態亞類的奇特與象形山石，呈東北-西南走向，隸屬於峨眉-大瓦山斷裂帶。

經過測算，該睡佛綿延約15公里，最高處2380米，最低處1908米。睡佛頭部位於胡崗附近，腳部位於象鼻子附近，「髮髻」「額頭」「眉毛」「鼻樑」「嘴唇」「下顎」「足部」等均清晰可見，形態逼真。

該負責人介紹，大渡河俗稱「銅河」，在歷史上兩岸銅礦開採盛行。據當地流傳，在漢代有一名叫龍十萬的礦主，在睡佛山下採礦，通過大渡河船運，以供鄧通煉銅鑄幣之用。因當地大渡河水流湍急，經常發生沉船事故，後經高人指點，於礦山對面今萬坪村3組處修建佛塔一座，佔地約2畝。

目前，當地計畫在原佛塔遺址處進行恢復性重建，成為銅河睡佛觀景平台，重現昔日「佛塔相對鎮銅河」景象，並將在其周邊新建旅遊公路，與附近杏嶺祕境、龜石林、萬畝茶山等資源連通成為旅遊區，發動當地村民參與旅遊開發經營活動，實現旅遊富民。