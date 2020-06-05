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暖男老師不顧淋濕 超大雨傘護送學生
浙江杭州3日下起了大雨，一張男老師撐起大型遮陽傘護送孩子放學的暖心照片，讓不少家長稱讚。
央視新聞報導，照片裡的打傘的男老師叫孫邦顏，是杭州娃哈哈小學一年級的年級組長和體育老師；他舉著一把超大號遮陽傘，在雨中護送孩子們出校門，遮陽傘倒向孩子們一側，老師的背部裸露在傾盆大雨裡。
孫邦顏說，當天放學時，他護送孩子去校門口，到樓下才發現外面下起了大雨，34個孩子，卻只有6把雨傘，孩子們從教學樓到校門口，若淋濕感冒就麻煩了，就在束手無措時，他看到了戶外使用的大型遮陽傘，於是決定「就地取材」。
有家長說，孫邦顏像一隻企鵝爸爸帶領著一群小企鵝出來；孩子被大傘護送回家之後，有人在日記中寫道，「我看到的大傘真的很大，我們像小雞似的躲在傘下，孫老師真的好聰明呀」。
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