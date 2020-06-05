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夫妻田間跳自創舞 為治療抑鬱症

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

來源：youtube

浙江溫州市瑞安馬嶼鎮霞嶴村一對農民夫妻在田間跳自創舞的視頻在網路傳開，夫妻兩人一起舞動時的笑臉，吸引了百萬人觀看。

綜合媒體報導，這對農民夫妻是49歲的范得多和45歲的彭小英，他們愛跳鬼步舞，生活態度積極樂觀，幹活的時候就認真幹活，跳舞的時候就盡情享受，有的是兒子會幫他們放音樂、拍攝，一家其樂融融。

據報導，范得多一家四年前遭遇了陰霾，范得多因車禍得了抑鬱症；身體康復了但留下嚴重後遺症，經常一個人發呆，眼睛長時間直愣愣盯著一個地方，一刻看不到老婆就緊張不安，抽搐發抖。有的時候還會跑出去，彭小英就得出去尋找。

身體和精神的雙重壓力，讓彭小英也出現了問題。「去醫院檢查，醫生說沒毛病啊，可能是心理壓力太大了。」彭小英說。醫生建議她多走出去運動運動。

後來，彭小英帶著丈夫一起學舞練舞，一起尋找樂趣走出了陰霾，如今，他們要是吵架，只要一放音樂立馬就好了，還會跳起舞來呢。

霞嶴村村委會主任林發國說，范得多和彭小英以前一直在外面打工，范得多出車禍後沒兩年就回來了，從此老老實實種地，幾年前夫妻倆突然開始跳舞，經常晚上在村頭跳給大家看。

「現在他們跳舞突然紅了，我們村里人也很開心的，支持他們，他們也願意帶著大家一起跳舞。」

彭小英說，夫妻倆已經跳曳步舞4、5年了，在農忙期間給自己找點樂趣。最初是為了強身健體，也為了用音樂和舞蹈讓抑鬱症丈夫不要胡思亂想。

再後來，彭小英想要編出屬於夫妻倆的舞，於是伴奏用毛阿敏演唱的《渴望》，把奶奶梳頭，燒飯拉風器等動作編入舞蹈。2月，彭小英把帶有對於長輩的記憶和勞動中動作的曳步舞改編完成，大獲好評。對於他們在田間跳自創舞的視頻，吸引了百萬人觀看，他們如今的生活態度積極又樂觀。

夫妻 農民 車禍

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