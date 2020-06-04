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96歲翁與55歲看護兩個月擦出火花 她拿「陪睡日記」稱是夫妻

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名96歲老翁透過微信認識小他41歲的女看護，但結識才兩個月兩人便擦出愛的火花。示意圖／ingimage
大陸一名96歲老翁透過微信認識小他41歲的女看護，但結識才兩個月兩人便擦出愛的火花。示意圖／ingimage

日前大陸一名96歲老翁透過微信認識小他41歲、年齡55歲的女看護，但結識才兩個月兩人便擦出愛的火花，老翁為了對方要賣掉自己的房子，他的子女得知後懷疑對方是來騙婚，但沒想到看護卻丟出一本「陪睡日記」，而且每次都有老翁的簽字和手印，想證明兩人是夫妻關係。

根據「澎湃新聞」報導，96歲周姓老翁獨自居住在養老院中，年紀雖然大，但心態卻還很年輕，去年12月透過微信認識了55歲看護「梅姐」，沒想到兩人非常聊得來更擦出火花，於是她便到養老院照顧老翁。

兩人結識兩個月後開始商量結婚，梅姐想要一套屬於他們的房子，於是老翁計畫將價值500萬人民幣（約新台幣2100萬元）的房子賣掉換新房，而這間房子原先是老翁與妻子的共同財產，但老伴去世多年，目前房子則屬於他和他的3名子女共同持有。

老翁的3名子女得知父親要與梅姐結婚時都持反對意見，並認為對方另有所圖，是來騙婚的，但沒想到老翁卻執意要賣房，更委任一名律師要起訴子女，要求他們配合賣房，梅姐甚至丟出一本「陪睡日記」，記載了自己陪老翁睡覺的時間和次數，每次都還有老翁的簽字和手印，她更強調「我們是同居關係，是事實夫妻」！

雖然梅姐提出了陪睡證據，但警方為了釐清事實便要求她到案說明，不料梅姐一聽到要去警局，就找了許多理由趁機要落跑，更說要辭職，如今已有一個月沒與老翁聯絡。目前老翁的子女正在搜集證據，打算到法院起訴梅姐，並追回老翁陸陸續續借出的共11萬人民幣（約新台幣46萬）欠款。

老翁 看護 微信 結婚

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