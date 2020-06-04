山東生育宣傳畫 竟鼓勵男人納妾

「男人可以納妾，女人只有忍氣吞聲？」山東青島膠州市南小區一幅生育文化畫引發爭議，過於陳舊的封建思想令觀者大罵「糟粕文化」。影片在網路發布後，這幅宣傳畫很快就被拆除了。

紅星新聞報導，這幅男女天地宣傳畫上畫著一名躺臥在席上的男子，身邊坐著一名女子。前方則是另一名女子，手牽2名孩童，身上還背著一名幼娃兒。其上題著「中華生育文化五千年」，小字寫著「男人是天，女人是地」、「女子要三從四德」、「男人可以納妾，女人只有忍氣吞聲」字樣。

據居住在該小區的一位居民介紹，小區已建成多年，宣傳畫也已經掛了很多年，其所掛的位置位於小區南門的入口處，初衷是要搞科普，介紹古代生育觀念，但方法上感覺並不恰當，該居民覺得，「每次看到的時候還是會不太舒服」。

「上面也沒有寫這是糟粕文化，就很容易被誤解，不太合適。」該居民說，不過在有人將其發布在網路後，宣傳畫很快就被拆除了。

報導指出，該小區所屬社區為膠州市阜安街道市南小區社區居民委員會。社區一名工作人員稱，宣傳畫已經在小區掛了很多年，是之前為計畫生育進行的宣傳，網路所呈現的宣傳畫只是宣傳長廊的一部分，當時在很多小區都有類似的宣傳長廊，多年來沒有接到過居民的投訴。

工作人員還表示，宣傳畫主要是介紹古代不好的生育文化，並非指要重男輕女。而此次，在接到居民反應的情況後，已迅速對宣傳畫進行了拆除。