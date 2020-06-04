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天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼
中國天津一對結婚30多年的老夫妻，因為在日常生活中嚴行「AA制」而受到關注。他們的家中物品所有權嚴格區分，甚至連雞蛋都各自做標記，防止對方偷吃。
據這對夫妻中的丈夫王先生（化名）介紹，他們家中物品所有權嚴格區分，冰箱分開使用，上層是他的東西，下層是妻子的。不能用對方買來的餐具，雞蛋要做標記，防止對方偷吃。兩人更會分開煮飯，洗漱臉盆各用各的，不能越界。
兩人連睡覺都分開，王太太睡在床上，王先生則睡在地上，「她不讓我在床上睡，她嫌我髒」。王太太則指，丈夫對她關照甚少，「不管誰給的什麼東西，他不給我們，不讓我們吃」，她又提到，某次電風扇失靈，叫丈夫去看看情況時，他竟說「你想摔死我嗎？」
兩夫妻的消息一曝光後，引起網友熱議，「把夫妻雙方過成了甲乙雙方，能這樣混三十多年，也真夠不容易的」、「蛋標號是常人難以理解的，但是也正是他們兩個人不是常人，才能在一起生活30年」、「這還不離了，事實上的分居生活跟離婚就差一紙文書」、「結婚的意義是啥」、「我們一般把這種情況叫合租，不是什麼結婚」。
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文章授權轉載自《香港01》
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