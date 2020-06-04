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大媽「廣場舞爭地盤」圍毆撕扯衣物 網友自嘆不如：身手矯健
很多大媽都是喜歡跳廣場舞，不過在中國四川雅安兩群大媽卻因為爭奪場地的問題大打出手，兩群人扭打成一團，互相扯衣服，更要驚動警方到場處理。
事發在四川雅安雨城區正黃廣場，有兩群大媽因為爭場地而爭執，網上流傳的影片可見數十名中老年男女在廣場上大打出手，有人撕扯其他人的衣服，有人在外面推撞，試圖拉開在內圍被撕扯的人，有人被推到掉到台下，期間更有人倒在地上，頭部疑似有血跡。
警方其後到場了解，發現現場有人受傷倒地，兩群人沒有其他恩怨，具體情況仍在調查中。
不少人網友看過影片後都相當驚訝，「這就是坐公車需要讓座的老人，一說哪有優惠跑得比誰都快，身手矯健」、「一把年紀了還打架鬥毆」、「沒人比大媽更威武，若有就是另一群大媽」。亦有人指廣場是公共地方，行為要檢點，「廣場並不是大媽的私人土地」。
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文章授權轉載自《香港01》
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