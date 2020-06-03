18歲女催吐減肥甩肉20公斤 卻誤把12公分湯匙吞下肚

在亞洲，較多人都認為身材纖細就是漂亮的象徵，因此，現在許多人為了減肥，會使用各種不同的方法，但如果不當減肥，把自己身體搞壞，就得不償失了！日前大陸安徽合肥就有名18歲女子小雨（化名），為了能夠迅速瘦身，使用不健康的催吐方式，結果竟不小心把12公分長的湯匙給吞下肚，所幸緊急送往醫院後，順利取出，目前尚無大礙。

據「中新網」報導，18歲的小雨，本來體重100公斤，使用催吐及其他辦法減肥，成功瘦身20公斤，體重下降到80公斤，但5月30日，小雨照慣例拿湯匙進行催吐時，把湯匙放到喉嚨過深的地方，喉嚨猛然一收縮，小雨本能反吐，拿著湯匙的手也鬆開，湯匙就這麼滑進了胃裡。

家人緊急將她送往當地醫院後，經檢查發現，湯匙卡在十二指腸降段，醫生表示「畢竟是一個這麼大的異物，不儘早取出來隨時危險，湯匙的柄尖端可刺破腸壁穿孔出血。一旦湯匙再往下滑動到空腸，患者只能通過外科手術開刀取出。」

最後，在醫生的綜合評估下，決定利用麻醉胃鏡進行無痛異物取出術，通過胃鏡進入十二指腸到湯匙卡住的位置，再套住湯匙的柄慢慢將湯匙拉出來，整個手術過程大約20多分鐘。醫生也指出「由於湯匙直立在裡面，導致十二指腸幽門球部和球降交界呈銳角，而湯匙長又不能折彎，我們十分小心調整湯匙的位置」，並說到這個手術，動作幅度都不能太大，就怕刮傷黏膜，造成二度傷害。

目前小雨已經順利出院，身體暫無問題。據了解，大陸近來流行使用物品催吐的減肥方法，就是把湯匙等長狀物，放進喉嚨深處，引發嘔吐感，許多少女為求快速，都相繼效仿，不過這種方式既危險又不健康，建議想減肥，還是運動、節食是比較好的方法。