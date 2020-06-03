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上海幼稚園全班一人復課待遇超級VIP 兩名班主任全程照顧

香港01 / 葉琪
全班只有俊俊回來復課。（微博）
全班只有俊俊回來復課。（微博）

大陸的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，各地都開始復工復課。其中在上海市松江區的一間幼稚園，在家長可自由選擇的情況下，該園大一班最終只有一名6歲的男童俊俊回來上課，獨享兩老師一學生的超級VIP待遇。

據了解，大一班原本有38名學童，配上兩位班主任老師。班主任在上月20日向家長發出通知，指幼稚園是即將於本月2日開園，但家長可自由選擇是否復課。雖然第一次統計時有24名學童會復課，但隨時間推移，不少家長都改變主意。及至5月30日，最終確定復課的只剩下兩名學童。未料就在開學前，其中一名學童因為家長要離開上海，其復課時間就推遲至6月11日。最終，6月2日開園第一天，俊俊成為班上唯一一名學生。

針對一班只有一名學童復課的現象，松江區教育局表示，根據區教育局關於「併班」的指導意見，考慮到學前幼兒對熟悉的人和場景有很高依賴性和信任度，幼稚園園並沒有草率地併班，而是給予該名學童和平日一樣的學習生活體驗。在原來的教室裏，和原來的老師展開正常的一日活動。松江區教育局指，幼稚園並不因為學童數量減少而有絲毫的懈怠，哪怕只有一名學童，兩位老師都會認真教學、做好全套的防疫工作，安排好學童一天在幼稚園的生活、運動、遊戲和學習。此外，區教育局亦已要求幼稚園要做好相關融合活動安排，使教育教學活動更科學、更人性化。

俊俊的超過VIP待遇引來不少網民熱議，紛紛留言「小朋友你是否有很多問號」、「倆老師坐在床邊看著他睡覺，求心理陰影面積」、「今年的三好學生優秀學生進步學生你統包了」、「我之前只聽說過最高待遇是一對一授課，沒想到」、「一個人睡覺太搞笑了，睡得著？」

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文章授權轉載自《香港01》

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