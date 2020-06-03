快訊

限制鬆綁！6月7日起雙鐵維持社交距離可脫口罩

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

香港01 / 崔德興
夫妻結婚30年行AA制，連雞蛋都做記號防對方偷吃。圖片來源／ 微博
夫妻結婚30年行AA制，連雞蛋都做記號防對方偷吃。圖片來源／ 微博

天津一對結婚30多年的老夫妻，因為在日常生活中嚴行「AA制」而受到關注。他們的家中物品所有權嚴格區分，甚至連雞蛋都各自做標記，防止對方「偷吃」。

據這對夫妻中的丈夫王先生（化名）介紹，他們家中物品所有權嚴格區分，雪櫃分開使用，上層是他的東西，下層是妻子的。不能用對方買來的食具，雞蛋要做標記，防止對方「偷吃」。兩人更會分開煮飯，洗漱臉盆各用各的，不能越界。

兩人連睡覺都分開，王太太睡在床上，王先生則睡在地上，「她不讓我在床上睡......她嫌我髒。」

王太太則指，丈夫對她關照甚少，「不管誰給的什麼東西，他不給我們，不讓我們吃。」她又提到，某次電風扇失靈，叫丈夫去看看情況時，他竟說「你想摔死我嗎？」

網民熱議：

把夫妻雙方過成了甲乙雙方，能這樣混三十多年，也真夠不容易的。

蛋標號是常人難以理解的，但是也正是他們兩個人不是常人，才能在一起生活30年。

這還不離了，事實上的分居生活跟離婚就差一紙文書。

結婚的意義是啥。

我們一般把這種情況叫合租……不是什麼結婚。

延伸閱讀：

【夫妻的世界】金喜愛朴海俊相愛相殺　揪心對白揭示婚姻殘酷真相

渣男家中偷食「乾妹妹」斷正 辯稱「換床單」女友神回笑爆網民

文章授權轉載自《香港01》

夫妻 婚姻 離婚

延伸閱讀

薪水多少才能勇敢在台北生活？ 網友指一數字：再低不行

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

示威潮不斷！名醫預言「川普大選敗局已定」：犯4大錯誤

師傅修冷氣頻被放鳥他問「這麼難約？」 網友一面倒曝原因

相關新聞

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

天津一對結婚30多年的老夫妻，因為在日常生活中嚴行「AA制」而受到關注。他們的家中物品所有權嚴格區分，甚至連雞蛋都各自做標記，防止對方「偷吃」。

被路人側拍「打回原形」 網紅索性教網友「P圖換臉」

網絡世界無奇不有，加上P圖技術日新月異，社交平台上的「女神」未必能盡信。最近有網紅在拍攝穿搭照時，被途人側拍導致真身曝光，除了髮型一樣外，全身上下連平肩粉紅裙都變瘦幾個碼，不過當事人沒有被輿論壓倒，反而直接發帖教網民「換臉式P圖」，掀起熱議。

北京媒體評「鍾美美」：是教育包容度的試金石

初中男生「鍾美美」因模仿女老師暴紅，進而惹出風波，有北京媒體署名文章指出，鍾美美戲仿老師的視頻，只是出於童心的創作，對待鍾美美最好的態度，就是尊重其創作自由，讓他自由表達，自由成長，沒必要風聲鶴唳，更別動輒吆喝著去「管一管」。

模仿女師獲讚「影帝」暴紅 「鍾美美」疑被下架

黑龍江鶴崗一名十多歲的初中男生化名為烏拉旮旯．鍾美美，在社群發布模仿老師的是頻暴紅，但5月底，這些視頻突遭刪除，鍾美美也對外宣稱退網；網路盛傳，他因這些視頻而被約談、被迫刪除視頻，對此，鍾美美回應是謠言在炒作，以後也會繼續更新模仿老師的視頻。

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

網絡世界無奇不有，加上P圖技術日新月異，社交平台上的「女神」未必能盡信。最近有內地「小紅書」網紅在拍攝穿搭照時，被途人側拍導致真身曝光，除了髮型一樣外，全身上下連平肩粉紅裙都變瘦幾個碼，不過當事人沒有被輿論壓倒，反而直接發帖教網民「換臉式P圖」，掀起熱議。

貴州公司罰未達標員工生吃蚯蚓、泥鰍 陸媒：有毒的狼性文化

近日，貴州一間裝修公司竟要求業績未達標的員工生吃蚯蚓和泥鰍，相關影片曝光後，老闆反而表示會起訴流出影片的員工，說他「拿著公司的錢，去投訴公司」。大陸媒體《新京報》今日（1）日發表評論文章指，無論這些侮辱員工的「狼性文化」怎樣被輿論批評，似乎都沒能撼動得了這種有毒的「狼性文化」，這時候法律就應該發揮作用。

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

新冠肺炎（COVID-19）疫情自年初爆發至今已將近5個月，最初的爆發點中國武漢市如今也解除封城，漸漸恢復以往熱絡的人潮。中國一位車主遲遲未開走停在中國河南停車場的轎車，而這一停就是4個月，不過車窗厚厚的灰塵上卻寫滿了加油話語，原來這位車主人在武漢，因為疫情關係無法過來，而停車場人員得知後減免了萬元停車費，車主得知後相當感動。

乘客公車上吃麥當勞垃圾塞滿縫隙 網友怒斥：超缺德

在公眾地方保持衛生乃基本防疫常識，但無奈往往有缺德乘客隨意丟棄垃圾在交通工具上，影響衛生。有網民最近乘坐公車時，竟發現有人吃完麥當勞後，將所有垃圾直接「塞入座位縫隙」，引起網民炮轟「超缺德」。

網課聽到鞭炮聲 老師「正在結婚」

武漢市第六初級中學肖珊老師近日在湖南老家辦出閣宴。為了不影響學生們的學習進度，她堅持在結婚當天將四節數學課上完。課堂結尾，當學生們聽到鞭炮聲、音樂聲，肖珊才承認自己「正在結婚」。

準新娘收到婚紗照 新郎竟是前男友

武漢一位準新娘不久前和未婚夫在某攝影店拍攝了婚紗照，事後收到的卻是四年前自己和前男友的婚紗合影，這讓她感覺既尷尬又氣憤，未婚夫也火大，兩人感情因此蒙上陰影。

控師體罰致女兒吐血 警讓家長吐實「血跡」是假的

廣州市白雲區方圓實驗小學驚傳一名教師涉嫌體罰學生跑圈，導致吐血住院，還威脅毆打家長，警方調查取證後發現，該名家長為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的衣服「血跡」實為化妝品和水，其女兒目前精神狀態良好。

處罰業績差員工生吞蚯蚓泥鰍 惡老闆被舉發反嗆開除

員工業績不好，貴州這家裝飾公司「處罰」的方式不是扣錢，而是要員工生吞蚯蚓、泥鰍。員工不滿去投訴，老闆卻辯稱這麼做是在激勵員工，還揚言要開除員工。目前警方及市監局已介入調查。

熱門新聞

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

香港延長入境隔離和限聚令

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

即將撤離？ 美領館出售香港資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。