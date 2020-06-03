夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

天津一對結婚30多年的老夫妻，因為在日常生活中嚴行「AA制」而受到關注。他們的家中物品所有權嚴格區分，甚至連雞蛋都各自做標記，防止對方「偷吃」。

據這對夫妻中的丈夫王先生（化名）介紹，他們家中物品所有權嚴格區分，雪櫃分開使用，上層是他的東西，下層是妻子的。不能用對方買來的食具，雞蛋要做標記，防止對方「偷吃」。兩人更會分開煮飯，洗漱臉盆各用各的，不能越界。

兩人連睡覺都分開，王太太睡在床上，王先生則睡在地上，「她不讓我在床上睡......她嫌我髒。」

王太太則指，丈夫對她關照甚少，「不管誰給的什麼東西，他不給我們，不讓我們吃。」她又提到，某次電風扇失靈，叫丈夫去看看情況時，他竟說「你想摔死我嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》