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模仿女師獲讚「影帝」暴紅 「鍾美美」疑被下架

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

黑龍江鶴崗一名十多歲的初中男生化名為烏拉旮旯．鍾美美，在社群發布模仿老師的是頻暴紅，但5月底，這些視頻突遭刪除，鍾美美也對外宣稱退網；網路盛傳，他因這些視頻而被約談、被迫刪除視頻，對此，鍾美美回應是謠言在炒作，以後也會繼續更新模仿老師的視頻。

自由亞洲電台報導，鍾美美在視頻中不斷變換妝容，一會兒頤指氣使、高高在上，一會兒淚灑講台，大吐苦水，另一會兒又誠惶誠恐、獻媚校長，演活了一個初中女老師的形象。

眾多網友紛紛讚他「影帝」、「影后」，連拳擊手徐曉冬也在社媒讚他「比那些什麼少兒童星強太多了」；還有網友在視頻下方留言，表示鍾美美的模仿高度還原了他們當年的老師。

但在5月底，鍾美美帳號裡所有諷刺老師的視頻都已刪除，只剩下他模仿其他行業人士的視頻。網傳鍾美美因為這些視頻而被約談，被迫刪除視頻。當時，鍾美美接受《新京報》訪問時表示，「我不想發那些了，我想換個風格，也是表演，但是不模仿老師了，我看他們挺多看膩了」。

不過日前，鍾美美又說，以後他仍會有老師的模仿視頻更新。

中國青年導演范坡坡很看重鍾美美敢於變裝表演，「他在性別氣質上比較中性，而且在那麼小的時候就能勇敢地體現出來」，希望鍾美美不要因為這樣的原因在網上被審查、扼殺，也希望他不要停止發揮自己的創造力。

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