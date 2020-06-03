北京媒體評「鍾美美」：是教育包容度的試金石

初中男生「鍾美美」因模仿女老師暴紅，進而惹出風波，有北京媒體署名文章指出，鍾美美戲仿老師的視頻，只是出於童心的創作，對待鍾美美最好的態度，就是尊重其創作自由，讓他自由表達，自由成長，沒必要風聲鶴唳，更別動輒吆喝著去「管一管」。

新京報報導，鍾美美這些「高度還原」初中老師的視頻，勾起很多人的童年回憶，也觸發了一些人「被老師支配的恐懼」，被認為揭開了某些老師不堪的一面。

也因此，也因此，當鍾美美刪除模仿老師的視時，有人會懷疑他是受到有關方面的壓力，不得不「忍痛退網」。

鍾美美的視頻，呈現效果上確實產生了一定的批評諷刺意味，但沒人能否認，這些內容不是個別老師形象的投射。比如，一些老師對「好學生」與「差學生」是否有差別待遇？平時是否會侮辱學生人格甚至體罰？如果這些行為客觀存在，那鍾美美通過「藝術再現」的將其還原，就談不上「歪曲」、「抹黑」。況且，鍾美美自己也強調，視頻中的人名都是虛擬人物。

據報導，說到底，這只是一個初中生出於「童心」的創作，成人世界沒必要過度解讀。對於這種未成年人的娛樂化創作，只要不違法，無涉公序良俗，我們的教育就應該給予尊重、包容。

報導指出，這是我們的期許，也是包容性教育下的應然狀況。正如很多人說的，鍾美美是教育包容度的試金石。

當然，鍾美美的視頻確實道出了個別老師不太得體的課堂形象，所以老師們也不妨對鏡自照，以一種更容易被接受的方式去與學生打交道。因為，最好的教育，就是與學生一同成長。