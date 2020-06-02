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網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

香港01 / 朱利安
被踢爆真身後，小紅書網紅反而公開自己的「換臉式高清P臉教程」。圖擷自小紅書
被踢爆真身後，小紅書網紅反而公開自己的「換臉式高清P臉教程」。圖擷自小紅書

網絡世界無奇不有，加上P圖技術日新月異，社交平台上的「女神」未必能盡信。最近有內地「小紅書網紅在拍攝穿搭照時，被途人側拍導致真身曝光，除了髮型一樣外，全身上下連平肩粉紅裙都變瘦幾個碼，不過當事人沒有被輿論壓倒，反而直接發帖教網民「換臉式P圖」，掀起熱議。

今次被途人「出賣」的內地網紅「coeyyyy」在小紅書小有名氣，不時上傳穿衣配搭照片，因此吸引了過千名粉絲。不過，早前該網紅與另一女子外出拍攝穿搭照，疑有人從旁側拍兩人的真身，並發布到網上，外界方得知其神級P圖技巧，現實中的外貌根本與小紅書上的照片判若兩人。

有網民踢爆小紅書網紅P圖「P出新境界」，比較其前後對比照。圖擷自小紅書
有網民踢爆小紅書網紅P圖「P出新境界」，比較其前後對比照。圖擷自小紅書

雖然被人踢爆真身，但該名網紅沒有因此氣餒，反而繼續在小紅書發帖，坦言「女生P圖現在都是小事吧，誰不希望自己美美的呢？」她甚至在數天後公開自己的「換臉式高清P臉教程」，附上超詳細利用手機應用程式的P圖步驟，造福廣大的愛美一族。

P圖爭議引起不少網民討論，雖有人批當事人「P很大」和欺騙粉絲，但有網民稱讚她夠率直，認為「愛美之心人皆有之」，又留言為她加油打氣，「剛開始覺得你這樣翻車被噴活該，但是又想了想，其實你只是一個想讓自己的照片稍微漂亮一點的女孩」。

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文章授權轉載自《香港01》

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