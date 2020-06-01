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貴州公司罰未達標員工生吃蚯蚓、泥鰍 陸媒：有毒的狼性文化

香港01 / 朱加樟
一名女員工把蚯蚓放進嘴裡。圖／網上圖片
一名女員工把蚯蚓放進嘴裡。圖／網上圖片

近日，貴州一間裝修公司竟要求業績未達標的員工生吃蚯蚓和泥鰍，相關影片曝光後，老闆反而表示會起訴流出影片的員工，說他「拿著公司的錢，去投訴公司」。大陸媒體《新京報》今日（1）日發表評論文章指，無論這些侮辱員工的「狼性文化」怎樣被輿論批評，似乎都沒能撼動得了這種有毒的「狼性文化」，這時候法律就應該發揮作用。

據早前報導，事件發生在貴州畢節一間裝修公司，網上流傳一張處罰清單列出員工如未摘旗（未達標）、未簽單、未帶單的各式處罰，包括一些輕鬆的「打掃廁所15分鐘」，但也有「吃蚯蚓」、「泥鰍」等可怕的懲罰。

網上流傳的影片可見，一名女員工用雙手捧住一張紙巾，紙巾上有一條活的蚯蚓，有人問「會不會有問題，還在動」，又有人質疑有寄生蟲，之後一名女員工還真的把蚯蚓放進口裏，再大口大口喝水將蚯蚓沖進肚內。有員工甚至連包住蚯蚓的紙，直接吞下去。

有大陸媒體聯絡到該公司的負責人曹先生，他表示泥鰍是生的，「是切好片，消過毒的」，目的是激勵員工掙錢，也不覺得這樣的做法有何不妥，「我花幾千請你過來不是來虐待你，那肯定是想你賺錢」，他又指，要告流出影片的員工侵權，「拿著公司的錢，去投訴公司」不合理。

大陸媒體：企業錯把嚴苛做法當「文化」

大陸媒體《新京報》的評論文章指，從涉事公司的回應看，吃蚯蚓、泥鰍這些變態的「懲罰制度」是寫入了公司制度的，是名副其實的「企業文化」。很多企業之所以迷戀有毒的狼性文化，跟某種病態認知不無關係：錯把嚴苛做法當「文化」，殊不知那頂多只能算是「非文化」。

評論文章又指，無論這些侮辱員工的「狼性文化」怎樣被輿論批評，似乎都沒能撼動得了，這是對強有力規制的敦促——既然輿論罵不醒，法律就應該發揮作用。法律上的規定很明確，像《勞動法》就規定，用人單位侮辱、體罰、毆打勞動者的，對責任人員處以十五日以下拘留、罰款或者警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。就此事而言，對於涉嫌違法的人，就該讓其付出應有的法律代價，遏制其侮辱員工還不許曝光的囂張氣焰。

事件發生在貴州的畢節裝修公司，網上流傳一張處罰清單，當中列出員工如未簽單、未帶單的處罰，包括「吃蚯蚓」、「泥鰍」。圖／網上圖片
事件發生在貴州的畢節裝修公司，網上流傳一張處罰清單，當中列出員工如未簽單、未帶單的處罰，包括「吃蚯蚓」、「泥鰍」。圖／網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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