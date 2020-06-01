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轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油
新冠肺炎（COVID-19）疫情自年初爆發至今已將近5個月，最初的爆發點中國武漢市如今也解除封城，漸漸恢復以往熱絡的人潮。大陸一位車主遲遲未開走停在河南省停車場的轎車，而這一停就是4個月，不過車窗厚厚的灰塵上卻寫滿了加油話語，原來這位車主人在武漢，因為疫情關係無法過來，而停車場人員得知後減免了該車萬元停車費，車主得知後相當感動。
根據「北青網」「央視新聞」報導，這輛轎車停在河南鄭州車站一處停車場長達4個月，轎車外殼及車窗已積滿厚厚的灰塵，不過灰塵上卻被人用手指寫下許多祝福話語「等你歸來」「加油加油」「平安回來」「祝你平安」，原來這輛轎車的車主人在武漢，而車牌上的「鄂A」代表著武漢市的號碼。
停車場保全表示車主朋友曾在5月中帶著車鑰匙，想領回轎車，但停車場人員正協商替車主免去人民幣3040元（新台幣約12750元）的停車費，車主朋友拿不出相關證明文件，無法將轎車領回。不過，車主朋友也表示車主雖然人在武漢，但相當平安，且聽聞停車費免除一事後，他也相當開心，表示非常感謝。
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