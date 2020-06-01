聽新聞
test
0:00 / 0:00
乘客公車上吃麥當勞垃圾塞滿縫隙 網友怒斥：超缺德
在公眾地方保持衛生乃基本防疫常識，但無奈往往有缺德乘客隨意丟棄垃圾在交通工具上，影響衛生。有網民最近乘坐公車時，竟發現有人吃完麥當勞後，將所有垃圾直接「塞入座位縫隙」，引起網民炮轟「超缺德」。
該網民昨日於facebook群組「Tai Po 大埔」上傳相片，指在一輛往返太和邨及大埔墟站的71K號公車上，看到下層座位罅塞滿麥當勞紙袋、漢堡包包裝紙、麥樂雞醬包裝盒等，甚至連麥樂雞包裝盒都被隨手塞到兩座位之間。樓主也不禁直斥涉事乘客毫無公德心。
帖文一出，隨即引起大埔街坊網民熱議，紛紛批評涉事乘客「非常缺德」、「好噁心」、「最近搭公車, 也經常看到車上好多垃圾！」另外有網民指出，公車上經常都有缺德乘客，除了吃完東西後不帶走垃圾，「還有人在車上剪指甲」，完全不顧其他乘客感受。
延伸閱讀：
無品街坊疫情下多次倒廚餘出窗 大埔太和邨大廈平台變嚇人垃圾崗
大埔吐露港公路驚見開蓬車乘客擔遮 網民批極危險：想玩滑翔傘？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言