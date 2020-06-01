乘客公車上吃麥當勞垃圾塞滿縫隙 網友怒斥：超缺德

在公眾地方保持衛生乃基本防疫常識，但無奈往往有缺德乘客隨意丟棄垃圾在交通工具上，影響衛生。有網民最近乘坐公車時，竟發現有人吃完麥當勞後，將所有垃圾直接「塞入座位縫隙」，引起網民炮轟「超缺德」。

該網民昨日於facebook群組「Tai Po 大埔」上傳相片，指在一輛往返太和邨及大埔墟站的71K號公車上，看到下層座位罅塞滿麥當勞紙袋、漢堡包包裝紙、麥樂雞醬包裝盒等，甚至連麥樂雞包裝盒都被隨手塞到兩座位之間。樓主也不禁直斥涉事乘客毫無公德心。

帖文一出，隨即引起大埔街坊網民熱議，紛紛批評涉事乘客「非常缺德」、「好噁心」、「最近搭公車, 也經常看到車上好多垃圾！」另外有網民指出，公車上經常都有缺德乘客，除了吃完東西後不帶走垃圾，「還有人在車上剪指甲」，完全不顧其他乘客感受。

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文章授權轉載自《香港01》