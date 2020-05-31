網課聽到鞭炮聲 老師「正在結婚」

武漢市第六初級中學肖珊老師近日在湖南老家辦出閣宴。為了不影響學生們的學習進度，她堅持在結婚當天將四節數學課上完。課堂結尾，當學生們聽到鞭炮聲、音樂聲，肖珊才承認自己「正在結婚」。

楚天都市報報導，特殊時期，在家上網課成了學生們的日常，當武漢市第六初級中學初一年級學生們端坐在屏幕前聽課時，他們想不到數學老師肖珊，就在上網課間隙「抽空」結了婚。

「請大家把試卷拿出來，開啟攝像頭，聽不清楚我的聲音一定要舉手告訴我……」穿著紅色禮服、化好妝的肖珊日前準時和學生們在空中課堂見面。當打開攝像頭的一瞬間，屏幕另一頭的同學們發現今天的數學老師和往日略有不同。

原來，當天肖珊老師正在湖南老家辦出閣宴。為了不影響學生們的學習進度，她便決定結婚當天堅持將之前安排好的四節數學課上完。肖珊說：「也想過請假，但還是不想耽誤大家上課。」

據報導，課堂結尾，當學生們聽到鞭炮聲、音樂聲，肖珊才承認自己「正在結婚」。同學們驚訝興奮之餘，紛紛留言鼓掌的表情祝福老師。還有幾個學生調皮地提議，讓老師將今天的數學作業免了。肖珊隨即潑了盆「冷水」：「雖然我要結婚，但你們該寫的作業還是要寫。就算坐在婚車上，我也會把你們的作業批改完的。」