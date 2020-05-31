準新娘收到婚紗照 新郎竟是前男友

武漢一位準新娘不久前和未婚夫在某攝影店拍攝了婚紗照，事後收到的卻是四年前自己和前男友的婚紗合影，這讓她感覺既尷尬又氣憤，未婚夫也火大，兩人感情因此蒙上陰影。

湖北經視報導，準新娘小可說，四年前她和前男友在薇拉攝影漢陽店拍攝了這組婚紗照，但事後兩人分手了，所以當時她並沒有取回這些相冊，而是要求商家銷毀。當時銷售人員也承諾要她放心，「肯定已經銷毀了」。

小可指出，今年4月底，她和未婚夫在薇拉攝影漢口店拍攝了一組婚紗照，沒過多久，她就接到了工作人員打來電話：「你是不是某某女士，你有一個放大相冊出來了，你把地址發給我」，她下意識的認為是這一次放大的相冊，但按道理來說要一個月之後才能拿到放大的相冊，於是主動跟工作人員聯繫之後讓他再次檢查，「他檢查之後發現，原來是我和前男友的，我才知道這些相冊還沒有銷毀。 」

事後，小可才了解到，自己和未婚夫拍攝的婚紗照，目前還在製作中，而薇拉攝影漢陽店不僅沒有按照要求銷毀自己和前男友的婚紗照，還主動把四年前的相冊送了過來。

小可說：「看到這個相冊的時候我就覺得非常無語，我未婚夫也看到了相冊之後，和我發生了爭吵，也影響了我們之間的感情。」

對此，薇拉攝影漢陽店負責人：「我們最近倉庫在整修，所以要把倉庫裡存放的之前的照片進行處理，就給這位客人打了電話，客人問我們是不是薇拉，我們說是啊，真的沒想到事情巧到這種地步了。」

對於準新娘收到與前男友的婚紗照一事，這位負責人表示，「 這個確實是我們的失誤。」目前，當事雙方仍在交涉處理此事。