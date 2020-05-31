控師體罰致女兒吐血 警讓家長吐實「血跡」是假的

廣州市白雲區方圓實驗小學驚傳一名教師涉嫌體罰學生跑圈，導致吐血住院，還威脅毆打家長，警方調查取證後發現，該名家長為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的衣服「血跡」實為化妝品和水，其女兒目前精神狀態良好。

據澎湃新聞報導，發帖人劉姓家長以微博名「小島裡的大海」發文稱，他患有哮喘、就讀廣州市方圓實驗小學一年級的6歲女兒，去年12月10日被小學劉姓班主任體罰跑圈，導致哮喘發作入院；入院後仍持續發熱，「由於高熱體溫損害神經系統，孩子雙手出現控制不住的抖動。」

「小島里的大海」在微博文章稱，該事件給他們帶來了很大傷害，但涉事教師並未得到處罰；所發布的多張截圖顯示，其女兒的校服套裝和鞋子上有血跡。

「小島里的大海」還貼出的廣州中醫藥大學第一附屬醫院門診病歷顯示，其女兒病史為「下午跑步後出現嘔吐，共五次，非噴射狀，咳嗽夾有血絲、流涕，當時伴有氣喘」。既往史為「既往有低血鉀病史」；門診西醫診斷為「一、急性喘息性支氣管炎、二、嘔吐」。

廣州白雲區教育局接報後高度重視，立即聯合公安等部門迅速介入，成立專項調查組對該事件調查，結果卻出現大逆轉。報導指出，據接診劉某女兒的醫院反映，就診過程中患者及其家屬均未提及哮喘病史和吐血的情況，劉某目前亦無法提供其女兒哮喘診斷的有關病歷證明。與此同時，警方在調查中還發現了劉某涉嫌雇請人員進行網路炒作的相關證據。

白雲警方表示，將繼續配合教育部門對事件作進一步調查，對觸犯法律的相關人員，警方將依法追究其法律責任。