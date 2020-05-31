處罰業績差員工生吞蚯蚓泥鰍 惡老闆被舉發反嗆開除

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員工業績不好，貴州這家裝飾公司「處罰」的方式不是扣錢，而是要員工生吞蚯蚓、泥鰍。員工不滿去投訴，老闆卻辯稱這麼做是在激勵員工，還揚言要開除員工。目前警方及市監局已介入調查。

瀟湘晨報報導，因為員工業績表現不佳，貴州某裝飾公司老闆召集所有員工，要他們生吃活泥鰍及蚯蚓。從舉報人提供的影片中可見，一名女員工拿著一杯水一口氣吞下，但另一名年輕的女員工則看著手上泥鰍，一臉不知所措。

據報導，被「處罰」的員工看著活生生的蚯蚓和泥鰍，都感覺很噁心、反胃，一度不敢相信公司會有這種方式「懲罰」員工，以為只是嚇唬他們一下。沒想到此時，公司的一名負責人自告奮勇向大家示範怎麼吃才能嚥下去。

公司表示，不吃蚯蚓，也可以通過罰款500元並請全公司的職工吃早餐的方式來代替，但員工若同意罰款，不能直接交錢，必須通過給公司打借條的方式來完成罰款。對被處罰的員工來說，500元加上請全體員工吃早餐的支出是不小的數目，很多人仍忍痛選擇吃蚯蚓或泥鰍。

曾被處罰的員工回想說，「我沒有吞也沒有吃，看到這個我腿都是軟的，因為醫生說動物（寄生蟲）這個已經是傳得沸沸揚揚的，我真的很怕出事情。」之前該公司對未簽單員工的處罰方式是深蹲、吃生雞蛋等，這次卻變本加厲，發展成吃蚯蚓、泥鰍這種惡劣的方式，讓他們難以接受。

有員工說，此事在媒體上曝光後，他接到公司一名員工的電話稱，公司認為是他向媒體提供了內部的視頻，揚言要對他進行報復。報導說，據了解，該員工已經報警。當地市監局回應，事件正在處理中。

畢節市律師協會副會長姜楨祥說，如果該公司確實存在違背員工意願，讓員工生吃泥鰍、蚯蚓等行為，就屬於對員工的體罰，根據「勞動合同法」，應當對相關責任人員給予行政處罰。