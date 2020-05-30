退款太多惹疑！她的淘寶帳戶遭禁979年

張女士是淘寶熟客，但在今年2月突然發現她的淘寶帳戶無法下單了；聯繫客服後才知道自己的帳被禁用了，而且禁用期限竟是979年。

澎湃新聞報導，張女士表示，不但她的淘寶帳戶被禁，連她帳號中天貓超市裡的1950元購物卡也無法使用，申請退款也被客服人員拒絕。為此，她又聯繫了天貓超市，希望能將1950元的購物卡以現金形式退回來，但也被拒絕。

據淘寶平台工作人員表示，張女士的帳號因為退款過多，觸發了平台監管機制，「我們擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來達到退款目的，這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制賣家購買了。」

對於淘寶平台的說法，張女士覺得很委屈。她表示，自己的淘寶帳號註冊於2013年， 2018年因計畫開民宿，需要裝修房子，所以在淘寶購買了大量家電、家具等產品。但因為房子還沒有裝修好，不確定因素較多，她在每次下單購買前都會先和賣家溝通延遲發貨，如果不需要再協商退款，退款時都得到了賣家同意，「沒有任何糾紛」。「而且我不是只退不買，我裝修所有東西基本都在淘寶買的，那段時間成交額有近20萬元。」

張女士表示，被封號後才了解這是根據淘寶平台的大數據計算，頻繁退款會被視為帳號異常。「我能理解平台的這個規則，但在封號前是不是該給用戶一個提醒？如果我之前知道的話，對退款就會謹慎一些了。或者我確實違反了規定，必須被封號，但至少應該把帳號裡的購物卡錢退給我，這是我應得的。」

經過與淘寶平台的溝通核實，張女士的帳號終於在5月29日被解禁了。