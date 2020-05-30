聽新聞
test
0:00 / 0:00

退款太多惹疑！她的淘寶帳戶遭禁979年

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電

張女士是淘寶熟客，但在今年2月突然發現她的淘寶帳戶無法下單了；聯繫客服後才知道自己的帳被禁用了，而且禁用期限竟是979年。

澎湃新聞報導，張女士表示，不但她的淘寶帳戶被禁，連她帳號中天貓超市裡的1950元購物卡也無法使用，申請退款也被客服人員拒絕。為此，她又聯繫了天貓超市，希望能將1950元的購物卡以現金形式退回來，但也被拒絕。

據淘寶平台工作人員表示，張女士的帳號因為退款過多，觸發了平台監管機制，「我們擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來達到退款目的，這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制賣家購買了。」

對於淘寶平台的說法，張女士覺得很委屈。她表示，自己的淘寶帳號註冊於2013年， 2018年因計畫開民宿，需要裝修房子，所以在淘寶購買了大量家電、家具等產品。但因為房子還沒有裝修好，不確定因素較多，她在每次下單購買前都會先和賣家溝通延遲發貨，如果不需要再協商退款，退款時都得到了賣家同意，「沒有任何糾紛」。「而且我不是只退不買，我裝修所有東西基本都在淘寶買的，那段時間成交額有近20萬元。」

張女士表示，被封號後才了解這是根據淘寶平台的大數據計算，頻繁退款會被視為帳號異常。「我能理解平台的這個規則，但在封號前是不是該給用戶一個提醒？如果我之前知道的話，對退款就會謹慎一些了。或者我確實違反了規定，必須被封號，但至少應該把帳號裡的購物卡錢退給我，這是我應得的。」

經過與淘寶平台的溝通核實，張女士的帳號終於在5月29日被解禁了。

淘寶 北京

延伸閱讀

彷彿住在美術館！澎湖「緣民宿」清水模設計美翻，奪建築首獎的獨特無窗民宿

天貓618拉開帷幕 首小時預售成交額年增逾5倍

疫情下的轉型之戰 淘寶台灣推破億補貼助開店創業

淘寶台灣祭開店補貼 電商搶招商掀新戰場

相關新聞

退款太多惹疑！她的淘寶帳戶遭禁979年

張女士是淘寶熟客，但在今年2月突然發現她的淘寶帳戶無法下單了；聯繫客服後才知道自己的帳被禁用了，而且禁用期限竟是979年...

多名嬰兒離奇腦出血 醫一問傻了：不良習俗害死人

近日，廣東清遠市人民醫院兒科收治幾個特殊病例，兩個月大的嬰兒沒被摔傷，舌頭卻開始出血，縫了傷口血還是止不住，且腦部也有一點出血，醫生深究原因，發現竟是因為母親依照當地習俗，坐月子期間不吃青菜所導致。

中國螺螄粉學院成立 每屆招生500

繼小龍蝦學院、臍橙學院、熱乾麵研究院後，「螺螄粉」也有了自己的產業學院。5月28日，柳州螺螄粉產業學院在廣西柳州職業技術學院成立，這是中國第一家螺螄粉產業學院，計畫每屆培養學生約500名。

真的「搞飛機」！ 成都這家超市藏裡面

成都的一個花園小區裡有一處特色美景，那就是一架貨真價實的飛機，它停放在小區的公共空間，機翼還橫跨過小區游泳池，平時居民們就聚在飛機前下下棋、跳跳廣場舞，但最讓人意想不倒的是，飛機裡面還開了一家超市，讓大家不用出小區就能買到生活用品。

美照太夢幻「天空之鏡」一窩蜂 景區盜圖宣傳？

近日，中國多個景區推出「天空之鏡」項目，許多網友看到景區優美的宣傳照，慕名到現場遊覽，卻發現所謂的夢幻鏡面上布滿腳印又簡陋，大呼「被照騙」。 部分景區為照片渲染過度並致歉，但有攝影師指控是景區盜圖，做了虛假宣傳。

男放蛆蟲入食物向超市索賠被拒 坦承糞便採蛆吃下肚：吐了2次

這是新式的七傷碰瓷嗎？大陸杭州一名男子日前在超市餐區吃飯時，投訴吃到蛆蟲要求賠償，但職員覺得奇怪，翻查閉路電視發現是男子自備蛆蟲放入罐頭內食用，隨即報警。男子承認自編自導自演，又求情說吃了後自己都覺得噁心，「我都吐了兩次」，至於蛆蟲來源，他承認是從街邊的寵物糞便中收集的，令網民大呼：「是個狠人啊！」

南丫島沙灘驚現罕見「地震魚」屍體 網友：不祥之兆？

當以為只有《動物之森》才釣到的「地震魚」皇帶魚，近日竟在南丫島沙灘一帶出現！有網民指近日行經該沙灘時，竟目睹一條死去的皇帶魚屍體，事件引起網民熱議，他們更表示看到此魚必有凶兆，「會不會有地震」、「有不祥之兆」。

武漢車停鄭州數月 被寫滿祝福話語

網友日前拍攝的一段視頻顯示，河南鄭州東站停車場一輛停放數月的鄂A牌照車引發眾多關注。這輛車的車身落滿灰塵，車身上多處寫著「加油」、「平安歸來」、「祝您平安」等祝福。

廣西天價米粉 1碗要價台幣1566元

銅板美食米粉，經加料後變成「天價米粉」！在廣西南寧市一碗竟要價356.95元（人民幣，下同，約49美元）！有網友張貼用餐的發票後，引來熱議，隨即當地執法人員介入調查，最終不立案。

中國大陸南方暴雨 神奇泡水車竟自動倒車入庫

大陸華南地區最近受到暴雨影響，廣州市區裡一處社區的地下停車場，也變成蓄水池，一輛小轎車如同漂漂船，載浮載沉漸漸向後退，接...

江蘇女單腿倒掛8樓曬衣架 英勇鄰居徒手爬窗奮力拉進屋

中國江蘇揚州近日出現驚險一幕，一名年輕女子從8樓窗戶跌出，單腿倒掛在曬衣架上，命懸一線。現場有多名鄰居聽到呼救聲後趕來救人，一名男子在沒有任何保護措施下爬出窗外，試圖解救這名女子。最終眾人合力將她拉入房間才化險為夷。

武漢解封陸媒街拍男女「芭蕾之吻」 網友揭兩人各有家室

新型冠狀病毒肺炎疫情年初肆虐內地，重災區武漢更一度「封城」兩個多月，直到4月初才全面「解封」。

熱門新聞

多名嬰兒離奇腦出血 醫一問傻了：不良習俗害死人

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

撤留學生？陸官方通知留美學生搭乘臨時航班回國

BBC：英國幫助香港人只是做做樣子

川普下令禁止與中國解放軍相關研究生、研究人員入境

獎勵員工iPhone被轟「不愛國」 上海餐廳老闆道歉：已換華為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。