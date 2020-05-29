中國螺螄粉學院成立 每屆招生500

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繼小龍蝦學院、臍橙學院、熱乾麵研究院後，「螺螄粉」也有了自己的產業學院。5月28日，柳州螺螄粉產業學院在廣西柳州職業技術學院成立，這是中國第一家螺螄粉產業學院，計畫每屆培養學生約500名。

綜合媒體報導，螺螄粉是廣西省柳州市特有的一種米粉，湯料由螺螄熬製而成，再加上酸筍、花生、油炸腐竹、黃花菜、蘿蔔幹、鮮嫩青菜等配料，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味，經過醃製發酵處理的酸筍是螺螄粉的靈魂所在。

螺螄粉風味獨特，據說曾有義大利的中國留學生在住處煮螺螄粉，過程味道四散，鄰居懷疑他家裡有生化武器。大批義大利警察破門而入，卻只發現正在美滋滋吃著螺螄粉的留學生。留學生為此被罰了40歐元，可見螺螄粉的香氣多獨特。

據了解，2015年螺螄粉產業產值約5億元，2019年螺螄粉全產業鏈產值超過130億元，其中袋裝螺螄粉產值超60億元，創造就業崗位超25萬個。今年袋裝螺螄粉產值將突破100億元上。

報導指出，柳州螺螄粉產業學院由政府、柳州職業技術學院及行業企業三方共同組建，擬開設7個特色專業，包含綠色食品生產與檢測、連鎖經營管理、電子商務等，學生畢業經企業考核後安排或推薦到企業就業。