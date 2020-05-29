真的「搞飛機」！ 成都這家超市藏裡面

成都的一個花園小區裡有一處特色美景，那就是一架貨真價實的飛機，它停放在小區的公共空間，機翼還橫跨過小區游泳池，平時居民們就聚在飛機前下下棋、跳跳廣場舞，但最讓人意想不倒的是，飛機裡面還開了一家超市，讓大家不用出小區就能買到生活用品。

紅星新聞報導，這架飛機是前蘇聯生產的伊爾-18型客機，該機型1988年後逐步退役。2001年，小區開發商買下飛機放在小區裡。住戶回憶說，「當時移過來時四周房子還在修，是將飛機拆散在小區中庭重新拼裝的」。

這架飛機在小區一待就是近20年，也不曾進行維護，逐漸破舊。當時住戶有兩種聲音，一種意見是把飛機拆掉，另一種意見是希望保留再利用。最後，後者得到了所有業主的同意。

曾從事航空業的居民肖先生說，「一打開，機艙裡潮濕、鏽蝕嚴重」，首先要解決安全問題，「能不能承重？電怎麼解決？排水通風怎麼辦？」

2019年，小區邀請專業人士對飛機安全性能進行評估，制定了維護改造方案。並透過招租，找來包括王丹在內的四家人合夥開起了超市。

歷時兩個月改造後，以小區超市開張了，王丹的丈夫洛桑是四川甘孜州德格縣人，便賣起了老家高原特產。「主要以酸奶、青稞酒、犛牛肉為主」。

王丹說，疫情期間超市更是24小時服務，有時候小到一包鹽、一個打火機，他們都送貨上門。飛機機艙另一半和機身下，則成了居民的棋牌室、活動廣場，大家可以打打牌、下下棋、跳跳廣場舞。