美照太夢幻「天空之鏡」一窩蜂 景區盜圖宣傳？

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近日，中國多個景區推出「天空之鏡」項目，許多網友看到景區優美的宣傳照，慕名到現場遊覽，卻發現所謂的夢幻鏡面上布滿腳印又簡陋，大呼「被照騙」。 部分景區為照片渲染過度並致歉，但有攝影師指控是景區盜圖，做了虛假宣傳。

中國青年報報導，近日，網紅景點「天空之鏡」虛假宣傳事件備受關注，相關話題頻頻衝上熱搜。25日，有網友吐槽號稱是中國首創的湖南臨武滴水源景區「天空之鏡」，實景和宣傳照反差太大。網友拍攝的視頻顯示，「天空之鏡」上布滿髒腳印，步道兩側只纏著幾道布條作為圍擋。相關貼文引發網友議論並登上熱搜。

湖南郴州滴水源景區27日發布致歉聲明，稱由於圖片渲染過度加上管理混亂，對遊客造成極為不好的體驗。不過報導指出，經調查發現，景區部分宣傳照並非渲染過度，而是涉嫌盜用照片及虛假宣傳。

引發爭議的「天空之鏡」不只湖南郴州。鄭州一遊樂場也曝出遊客造訪當地的「天空之鏡」後，發現實景和宣傳圖大相徑庭，只是用鏡子擺了一個小舞台，沒有什麼特別之處。北京青年報報導，幾位去過桂林、南京景區「天空之鏡」的網友稱，項目就是一塊鏡子，上面站著一堆人，根本沒法拍照，怒批景區的夢幻照片根本就是「照騙」。

報導說，多地景區的「天空之鏡」宣傳中，使用了相同照片，已有攝影師稱拍攝的照片被景區盜用宣傳。ㄧ位攝影師張先生氣憤地說，他去年在河南新密拍攝了一組「天空之鏡」照片，最近被南京、長沙等多地景區用作宣傳，景區涉嫌欺騙消費者。

業內人士稱，「天空之鏡」宣傳其實不滿滿「套路」。「天空之鏡」只是景區引流的手段，吸引遊客買景區的門票來賺錢，項目方和景區五五分成。至於能否拍出宣傳圖的效果，要看拍攝和修圖的技術。

而打造一個天空之境網紅景點的成本也非常低，100個平方三、五萬人民幣就可以做，好點的要10萬、20萬也可以做。內部人士表示，有的地方一天就可以賺到70萬門票，景區、項目方一天就能分到35萬元，利潤之高，可想而知。

部分景區涉嫌「虛假宣傳」的話題持續發酵，引發不少網友不滿，有網友呼籲遊客不要跟風打卡網紅景點，並要求官方儘速依法查處，遏止景區虛假宣傳的歪風。