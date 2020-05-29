多名嬰兒離奇腦出血 醫一問傻了：不良習俗害死人

近日，廣東清遠市人民醫院兒科收治幾個特殊病例，2個月大的嬰兒舌頭突然開始出血，縫了傷口血還是止不住，且腦部也有一點出血，醫生深究原因，發現竟是因為母親依照當地習俗，坐月子期間不吃青菜所導致。

根據中國《看看新聞》報導，廣州一名林女士5月初時發現她2個月大的女兒舌頭突然出血，送醫縫針後仍止不住，血流了兩三天。後轉至兒科，兒科副主任戴汝君醫生替女嬰拍了腦部斷層，發現嬰兒頭部也有些微出血，檢查後發現是凝血功能出了問題。

醫生為嬰兒腦部電腦斷層，發現腦內也有些微出血。圖擷自 看看新聞

診治女嬰時，該醫院又陸續收診了同樣狀況的嬰兒患者，醫生向患者母親詢問後才了解到，當地有一習俗是母親坐月子時不能吃青菜，老一輩的人認為青菜偏涼偏寒，坐月子時食用不但不利於恢復身體，且還會導致新生兒拉肚子，因此這些媽媽坐月子期間完全不食用青菜。此舉導致嬰兒維生素K攝取不足，造成凝血功能異常。

嬰兒出生時身體的維生素K含量都很低，因此哺餵母乳的母親最好攝取高維生素K飲食，否則易造成維生素K缺乏性出血(Vitamin K deficiency bleeding, VKDB)。戴醫生提醒，餵母乳的母親一定要多吃青菜，並多注意嬰兒情況，若發現精神不好、常嘔吐、抽搐，或是腦門腫脹，一定要盡快就醫檢查。