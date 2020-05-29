快訊

菸害防制法草案出爐 抽菸年齡改至20歲、全面禁賣「類菸品」

直播／今天再迎零確診？ 指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男放蛆蟲入食物向超市索賠被拒 坦承糞便採蛆吃下肚：吐了2次

香港01 / 記者李納德／報導
男子在超市用餐區吃飯時，將自己帶來的蛆蟲放入罐頭中食用，之後向超市索償。圖擷自微博
男子在超市用餐區吃飯時，將自己帶來的蛆蟲放入罐頭中食用，之後向超市索償。圖擷自微博

這是新式的七傷碰瓷嗎？大陸杭州一名男子日前在超市餐區吃飯時，投訴吃到蛆蟲要求賠償，但職員覺得奇怪，翻查閉路電視發現是男子自備蛆蟲放入罐頭內食用，隨即報警。男子承認自編自導自演，又求情說吃了後自己都覺得噁心，「我都吐了兩次」，至於蛆蟲來源，他承認是從街邊的寵物糞便中收集的，令網民大呼：「是個狠人啊！」

事件發生於5月12日，浙江杭州一名男子在某間超市用餐區吃飯時，他找來工作人員，稱在罐頭內吃出蛆蟲，要求超市賠償。然而超市職員覺得事有蹊蹺，翻查閉路電視畫面，發現是男子自編先導自演，職員馬上報警。

民警翻看閉路電視紀錄，見到男子吃飯時，伸手入褲袋內掏出一包東西，竟是事先包好的蛆蟲，他用手捉蛆蟲入罐頭內，之後更疑似想扮掏紙巾抹嘴，真的用裝有蛆蟲的紙巾抹到嘴上。男子還做戲做全套，放蟲後還繼續用餐，吃了幾口後在餐巾上嘔吐。

民警對男子進行盤問，他承認是自己把蛆蟲放入罐頭，求情稱「說實話我知道後悔了，我看到我都覺噁心，我都吐了兩次了」。他承認自己早前看新聞，發現食物中有異物時可以索賠，「想着索賠啊還是怎麼着」，隨後表示最近財務窘困，才一時想歪吃蛆蟲騙錢。

最令人噁心的是，顧男稱蛆蟲是在路邊的寵物糞便提取的，換言之可能是隨街翻狗屎找蛆蟲，嚇得網民大呼「對自己下手這麼狠」。目前，他因敲詐詐勒罪被拘留5日。事件引起微博熱議，有人直言「希望人有事」，又形容這種碰瓷「殺敵一千，自損八百」。

延伸閱讀：

【想食霸王餐】上海2男口含碎玻璃扮受傷　向餐廳索賠涉詐騙被捕

杭州女淘寶買頭盔打開驚見「炸彈」　目擊者：像電視看到的迫擊炮

文章授權轉載自《香港01》

詐騙

延伸閱讀

蔬果「口吐白沫」再現！ 賣場馬鈴薯冒泡發臭釣出許多苦主

21歲男徒手清化糞池！吃苦態度感動網：真男人無誤

日本迪士尼「休園3個月」模樣曝光 網嚇：在演陰屍路？

疫情只是騙局？ 行為藝術家穿著口罩比基尼抗議政府限制自由

相關新聞

男放蛆蟲入食物向超市索賠被拒 坦承糞便採蛆吃下肚：吐了2次

這是新式的七傷碰瓷嗎？大陸杭州一名男子日前在超市餐區吃飯時，投訴吃到蛆蟲要求賠償，但職員覺得奇怪，翻查閉路電視發現是男子自備蛆蟲放入罐頭內食用，隨即報警。男子承認自編自導自演，又求情說吃了後自己都覺得噁心，「我都吐了兩次」，至於蛆蟲來源，他承認是從街邊的寵物糞便中收集的，令網民大呼：「是個狠人啊！」

南丫島沙灘驚現罕見「地震魚」屍體 網友：不祥之兆？

當以為只有《動物之森》才釣到的「地震魚」皇帶魚，近日竟在南丫島沙灘一帶出現！有網民指近日行經該沙灘時，竟目睹一條死去的皇帶魚屍體，事件引起網民熱議，他們更表示看到此魚必有凶兆，「會不會有地震」、「有不祥之兆」。

武漢車停鄭州數月 被寫滿祝福話語

網友日前拍攝的一段視頻顯示，河南鄭州東站停車場一輛停放數月的鄂A牌照車引發眾多關注。這輛車的車身落滿灰塵，車身上多處寫著「加油」、「平安歸來」、「祝您平安」等祝福。

廣西天價米粉 1碗要價台幣1566元

銅板美食米粉，經加料後變成「天價米粉」！在廣西南寧市一碗竟要價356.95元（人民幣，下同，約49美元）！有網友張貼用餐的發票後，引來熱議，隨即當地執法人員介入調查，最終不立案。

中國大陸南方暴雨 神奇泡水車竟自動倒車入庫

大陸華南地區最近受到暴雨影響，廣州市區裡一處社區的地下停車場，也變成蓄水池，一輛小轎車如同漂漂船，載浮載沉漸漸向後退，接...

江蘇女單腿倒掛8樓曬衣架 英勇鄰居徒手爬窗奮力拉進屋

中國江蘇揚州近日出現驚險一幕，一名年輕女子從8樓窗戶跌出，單腿倒掛在曬衣架上，命懸一線。現場有多名鄰居聽到呼救聲後趕來救人，一名男子在沒有任何保護措施下爬出窗外，試圖解救這名女子。最終眾人合力將她拉入房間才化險為夷。

武漢解封陸媒街拍男女「芭蕾之吻」 網友揭兩人各有家室

新型冠狀病毒肺炎疫情年初肆虐內地，重災區武漢更一度「封城」兩個多月，直到4月初才全面「解封」。

世上僅此一株！野外滅絕多年 枯魯杜鵑現蹤四川

中國科學院昆明植物研究所人員日前在野外考察過程中，重新發現已被宣布野外滅絕的枯魯杜鵑；由於目前僅發現一株，將「地毯式」調查和搶救性保護。

豬肉攤店員腳踩砧板換價牌 網友斥：無視衛生！

外出購買食材或用餐多多少少也會遇到衛生不佳的情況，不少人都會以「眼不見為乾淨」自我安慰，不過將軍澳有街坊卻目擊恐怖一幕，發現有豬肉檔店員更換價錢牌時，竟直接踩上切肉砧板，直言行為「完全無視衛生安全」，相片引來網民熱議。

買人氣手搖飲大杯裝驚見杯底「真空層」設計 網友怒喊抵制

隨著天氣越來越熱，手搖飲料店的生意也越來越好，每年都有不一樣的飲料店如雨後春筍般一間一間的開。日前就有民眾發現，自己排隊排了好幾個小時好不容易才買到一杯的網紅飲料店，杯子的底部竟有「真空層」，裡面完全中空沒裝任何東西，讓他氣得向媒體爆料，質疑業者有欺騙消費者嫌疑。

不滿男童玩滑板車 廣場舞婦人竟刻意伸腳絆倒

中國大陸新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情放緩，市民生活開始回復正常，但最近微博瘋傳一條廣場舞老人刻意「出腳」絆倒男童的影片，引來熱議。當時男童正於公共空間玩滑板車，跌倒後面部着地，網民紛紛批評大媽「不要臉」，「要是摔出事怎麼辦了」、「廣場又不是妳們的」。

避疫宅5個月 甘肅男胖60斤達520斤

來自甘肅的掃傑布加深受體重問題的困擾，原本就有460斤（230公斤）的他由於疫情宅在家，5個月胖了60斤（30公斤），現在體重達到了520斤（260公斤），嚴重影響他的健康。為了減肥，他來到長春的醫院治療。他希望減肥成功後，能回家鄉酣暢地騎馬，享受自由的感覺。

熱門新聞

港版國安法秒速通過 中共人大2878贊成1反對6棄權

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

針對港版國安法 川普預告今天宣布美國對北京的行動

港版國安法僅1票反對！疑似投票人身分曝光 本人回應了

川普明宣布最新對中政策 白宮顧問：香港待遇恐比照陸

梁振英斥美國忽然關心港人 台灣佔便宜榨取利益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。