男放蛆蟲入食物向超市索賠被拒 坦承糞便採蛆吃下肚：吐了2次

這是新式的七傷碰瓷嗎？大陸杭州一名男子日前在超市餐區吃飯時，投訴吃到蛆蟲要求賠償，但職員覺得奇怪，翻查閉路電視發現是男子自備蛆蟲放入罐頭內食用，隨即報警。男子承認自編自導自演，又求情說吃了後自己都覺得噁心，「我都吐了兩次」，至於蛆蟲來源，他承認是從街邊的寵物糞便中收集的，令網民大呼：「是個狠人啊！」

事件發生於5月12日，浙江杭州一名男子在某間超市用餐區吃飯時，他找來工作人員，稱在罐頭內吃出蛆蟲，要求超市賠償。然而超市職員覺得事有蹊蹺，翻查閉路電視畫面，發現是男子自編先導自演，職員馬上報警。

民警翻看閉路電視紀錄，見到男子吃飯時，伸手入褲袋內掏出一包東西，竟是事先包好的蛆蟲，他用手捉蛆蟲入罐頭內，之後更疑似想扮掏紙巾抹嘴，真的用裝有蛆蟲的紙巾抹到嘴上。男子還做戲做全套，放蟲後還繼續用餐，吃了幾口後在餐巾上嘔吐。

民警對男子進行盤問，他承認是自己把蛆蟲放入罐頭，求情稱「說實話我知道後悔了，我看到我都覺噁心，我都吐了兩次了」。他承認自己早前看新聞，發現食物中有異物時可以索賠，「想着索賠啊還是怎麼着」，隨後表示最近財務窘困，才一時想歪吃蛆蟲騙錢。

最令人噁心的是，顧男稱蛆蟲是在路邊的寵物糞便提取的，換言之可能是隨街翻狗屎找蛆蟲，嚇得網民大呼「對自己下手這麼狠」。目前，他因敲詐詐勒罪被拘留5日。事件引起微博熱議，有人直言「希望人有事」，又形容這種碰瓷「殺敵一千，自損八百」。

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文章授權轉載自《香港01》