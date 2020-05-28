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南丫島沙灘驚現罕見「地震魚」屍體 網友：不祥之兆？

香港01 / 謝茜嘉
網友表示於南丫島模達灣驚見一條已變白的皇帶魚屍體。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）
網友表示於南丫島模達灣驚見一條已變白的皇帶魚屍體。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）

當以為只有《動物之森》才釣到的「地震魚」皇帶魚，近日竟在南丫島沙灘一帶出現！有網民指近日行經該沙灘時，竟目睹一條死去的皇帶魚屍體，事件引起網民熱議，他們更表示看到此魚必有凶兆，「會不會有地震」、「有不祥之兆」。

《香港01》向香港魚類學會會長莊棣華查詢有關事件，他解釋其實皇帶魚的出現並非必定與天災有關，全球暖化才是原因。

近日網民於facebook群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」分享相片，表示於南丫島模達灣發現一條已變白的皇帶魚屍體。相中可見，估計皇帶魚已死去多天，身長幾乎等於半個人，但皇帶魚全身變白，頭部開始腐化之餘，尾部亦見破損。

不少網民大感意外，有人表示近日於西貢黃石沙灘浮潛時亦在淺水海底發現皇帶魚屍體，一眾網民更感異常。他們表示通常在天災發生前看到皇帶魚，不禁懷疑是否預告香港將有地震，「呢條魚出親嚟都冇好嘢㗎喎（這條魚每一次出來都不會有好事發生 ）」、「香港要地震了」、「傳說話係地獄魚，代表有啲唔好嘢（傳說中的地獄魚，代表有不好的事要發生）」。

《香港01》曾向香港魚類學會會長莊棣華詢問有關事件，他解釋除了病弱不適或海底地殻變動，全球暖化亦是皇帶魚露出水面的原因。其實皇帶魚本屬深海魚之一，牠們的居住海域水深約約400至1000米，但香港水域屬大陸棚頂部淺海，一般平均水深僅數十米，所以最近亦要在擔杆列島以南大陸棚斜面的深海才會有牠們的跡影。

皇帶魚棲息深海，習慣無光環境生活，通常待到夜晚或未有陽光的時間，便作垂直洄游到近海表層獵食小魚及游泳無脊椎動物。不過全球暖化日益嚴重，海水溫度持續升高，水表溫度更可高達20多度，皇帶魚本來習慣低溫深海，當牠們因某些特別原因長期置身較高溫海面時，會像「中暑」一樣對高溫適應力不足的情況下致死，屍體隨之漂浮至本港海域。

莊棣華續指，深海的板塊活動例如地震，確實亦會影響海洋生物。如牠們受驚便有機會遷離原生息地，隨海流上淺海區域，若上升速度過快水壓短時間劇減，溶於體內的氣體將氣化為大量氣泡而加速上升水面，多隨水漂浮或待斃。然而其他原因導致不適的迷失方向，或老弱病痛變死等亦有機會令皇帶魚罕有地在香港出現。

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文章授權轉載自《香港01》

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