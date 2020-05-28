武漢車停鄭州數月 被寫滿祝福話語

網友日前拍攝的一段視頻顯示，河南鄭州東站停車場一輛停放數月的鄂A牌照車引發眾多關注。這輛車的車身落滿灰塵，車身上多處寫著「加油」、「平安歸來」、「祝您平安」等祝福。一場疫情，全國人民都在為湖北加油，為武漢加油，河南全省也派出1281名醫護人員援助湖北。在這輛車後窗上寫的加油，等你歸來，真實反映了河南人民對湖北人民的關心。

據映像網，停車場保安介紹，這輛車是在1月20日左右進入停車場的，一直停放在這個車位上，從未離開，到目前為止已經有長達4個月的時間。

據報導，此前有網友拍下該車的照片在網上發布，引起眾多市民和網友的關注，大家紛紛評論，希望車主平安，早日歸來。

報導指出，經過多方聯繫，已經聯繫到將車停在停車場的祝女士，她說，車主是她的親戚，目前車主還在武漢，一切安好。已經溝通鄭州的朋友前去把車輛開走，看到車友在車上的留言，她非常感動。

一場疫情，全國人民都在為湖北加油，為武漢加油！河南全省也派出了1281名醫護人員援助湖北。在這輛鄂A牌照車輛後窗上寫的加油，等你歸來，也真實的反映了河南人民對湖北人民的關心。

一方有難，八方支援，簡單的幾個字涵蓋了人與人之間的惺惺相惜，詮釋了我們是相親相愛的家人。