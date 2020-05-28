廣西天價米粉 1碗要價356元

銅板美食米粉，經加料後變成「天價米粉」！在廣西南寧市一碗竟要價356.95元（人民幣，下同，約49美元）！有網友張貼用餐的發票後，引來熱議，隨即當地執法人員介入調查，最終不立案。

每經網報導，有網友稱近日在南寧市一家店點一碗「天價米粉」，花費人民幣356.95元。執法人員隨即前往調查，發現被舉報單位收銀台處張貼有菜單，其中榨粉類菜單上標註有：素榨粉人民幣15元、30元；自選生料類菜單：海蝦人每斤民幣65元、公雞蛋150元、格蘭肉55元、粉腸40元。

收銀機旁擺放有一台電子計價秤，執法人員將自帶的500克標準砝碼放置到該稱進行校準，該稱顯示重量為0.5千克。冰櫃內另用10個不鏽鋼托盤分別盛放冷藏的公雞蛋、豬腰等半成品生料供顧客選擇。

因舉報人於5月18日向該店預定8至10人份生榨粉，並特殊交代需要該店到外代購八爪魚、鮑魚來與店內其他食材一起烹飪生榨粉。

但執法人員未發現該店有八爪魚生料銷售，也未發現店內標註有八爪魚的價格。店家向執法人員出示購進日期為5月18日的八爪魚、鮑魚、公雞蛋、粉腸、格蘭肉及蝦的進貨單據。和供貨商的「營業執照」複印件。