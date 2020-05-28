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江蘇女單腿倒掛8樓曬衣架 英勇鄰居徒手爬窗奮力拉進屋

香港01 / 彭琤琳
鄰居爬出窗外解救女子，場面驚險。（影片截圖）
鄰居爬出窗外解救女子，場面驚險。（影片截圖）

中國江蘇揚州近日出現驚險一幕，一名年輕女子從8樓窗戶跌出，單腿倒掛在曬衣架上，命懸一線。現場有多名鄰居聽到呼救聲後趕來救人，一名男子在沒有任何保護措施下爬出窗外，試圖解救這名女子。最終眾人合力將她拉入房間才化險為夷。

綜合陸媒報導，事發在24日，網上流傳的影片顯示，揚州市區某公寓的8樓，一名女子靠右腿倒掛在曬衣架上，曬衣架已經嚴重變形，女子的身體在空中搖晃，岌岌可危，驚險萬分。

聽到女子的呼救聲後，與女子同住8樓、僅隔一個單位的鄰居黃先生循聲望去，發現女子正身處危險之中。他隨即爬到窗外，在沒有任何保護措施的情況下，試圖徒手爬過去解救受困女子。但他爬到旁邊房間時，卻發現前面是落地窗，沒有地方落腳，只好折返。

與此同時，其他數名鄰居趕往女子住所門外，物業工作人員也趕來開門。大家一起衝入屋內，首先捉住女子的腳，防止她墜落。但由於女子房間的窗戶太小，只能容許一、兩個人站立，大家無法用力將女子拉上來。此時黃先生迅速跑到女子住所的另外一個窗戶處，再次爬出窗外拉住女子的另外一隻腳，大家一起用力才將女子拉回了屋內。事件中無人受傷。

報導指，據警方初步調查，女子是到窗口的曬衣架取東西時，不慎失足跌出窗外，非意圖輕生，懷疑是喝酒後做出的荒唐之舉。在事件中奮力救人的鄰居黃先生等5人則因為見義勇為獲得表彰和獎金。

黃先生事後憶述稱，回想當時情況還是有些可怕，但能挽救一條生命是值得的，「當時根本來不及多想，她實在太危險了，只有一隻腳鉤住曬衣架，再晚一兩分鐘肯定就掉下去了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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