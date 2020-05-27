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武漢解封陸媒街拍男女「芭蕾之吻」 網友揭兩人各有家室
新型冠狀病毒肺炎疫情年初肆虐內地，重災區武漢更一度「封城」兩個多月，直到4月初才全面「解封」。
總部位於武漢、由湖北日報傳媒集團主辦的陸媒《楚天都市報》，為反映疫情之後武漢的複甦，早前刊發一些街拍的市民生活片段，不料一張一男一女在沙灘上接吻的照片，卻被揭男女兩人各有家室，有人更向報社打電話，揚言「要殺人」。
照片顯示一男一女在沙灘上接吻，女方一腳貼地、一腳90度向後舉起，男方則捉緊女方雙手，相當有意境，被取名為「沙灘上的浪漫」或「芭蕾之吻」，獲內地多家傳媒轉載。
然而，照片刊登後卻意外揭起一場風波。有疑似《楚天都市報》職員在網上爆料稱，攝影記者本來打算反映疫情之後武漢的復甦，卻沒料到按下了兩個家庭的起爆器。照片中的男女各有家庭。男子已婚有兩個子女，圖中女子卻不是他的太太。
該網民更指，有人打電話到報社，聲稱要去「殺人」。
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文章授權轉載自《香港01》
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