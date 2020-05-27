世上僅此一株！野外滅絕多年 枯魯杜鵑現蹤四川

中國科學院昆明植物研究所人員日前在野外考察過程中，重新發現已被宣布野外滅絕的枯魯杜鵑；由於目前僅發現一株，將「地毯式」調查和搶救性保護。

中新網報導，1929年9月，美國植物學家洛克在四川西南部的枯魯山區採到一份杜鵑標本，但未命名。直到1953年，該標本被作為粘毛杜鵑的變種發表；後於1978年被提升為種，中文名為枯魯杜鵑。在2013年中國環境保護部和中國科學院聯合發布的《中國生物多樣性紅色名錄-高等植物卷》和覃海寧等(2017)發表的《中國高等植物紅色名錄》裡，枯魯杜鵑均被評估為野外滅絕(EW)。

自1929年以後，中國數字植物標本館僅有2008年採自四川省涼山州普格縣螺髻山的「疑似枯魯杜鵑」標本紀錄。

在第二次青藏高原綜合科學考察項目和國家科技基礎資源調查專項項目的支持下，中國科學院昆明植物研究所極小種群野生植物綜合保護團隊的馬永鵬、劉德團、姚剛等，對四川省涼山州普格縣螺髻山、木裡縣的枯魯山區展開了調查。

據報導，科研人員在螺髻山的調查過程中，發現該疑似種與枯魯杜鵑至少在毛被、花色、花形方面有明顯區別，遂判斷該疑似種並非枯魯杜鵑。

木裡縣的枯魯山區在地圖上已經不存在，經過查閱相關資料，在《中國黃教喇嘛的木裡王國(插圖版)》中找到了相關記載，「kulu」意指木裡縣的「康塢」，而木裡縣唯一保留「康塢」關鍵詞的只有明神宗年間建造的康塢大寺，基於此考察隊對康塢大寺周圍的山區開展調查，就在大家覺得此次調查無望且快要下山時，發現了一株花團錦簇的杜鵑，經與模式標本比對、中國植物志核對，確認為枯魯杜鵑。