豬肉攤店員腳踩砧板換價牌 網友斥：無視衛生！

外出購買食材或用餐多多少少也會遇到衛生不佳的情況，不少人都會以「眼不見為乾淨」自我安慰，不過將軍澳有街坊卻目擊恐怖一幕，發現有豬肉檔店員更換價錢牌時，竟直接踩上切肉砧板，直言行為「完全無視衛生安全」，相片引來網民熱議。

「眼不見為乾淨，看到沒有理由不吭聲。」有將軍澳街坊於fb群組發文，稱昨午經過當區的寶盈香港街市時，見到一名豬肉檔店員直接踩上切肉的砧板上更換價錢牌，直指該店員「完全無視衛生安全」。

樓主忍不住即時向店員投訴，對方遂表示會消毒。然而當樓主問到店員如何消毒時，對方卻支吾以對，故他只好貼出相片，呼籲街坊小心。帖文引來網民熱議，不少街坊留言直指涉事店員行為妄顧衛生，「救命！以後都不敢去買」、「一定是站上去踩死細菌」。

亦有人稱相關情況已非首次發生，「其實已經很多次了，所以從來不會在他鋪頭買現成肉食」、「不說得少，鞋底多少有細菌很髒，踩上的豬肉桌子旁邊，還一大塊豬肉你敢你就去買了」、「其實好多地方豬肉斬掛上鉤前，都是一隻只在地上拖行，只不過沒什麼人見過，所以最重要買到回家建議用洗浸方式清洗乾淨」。

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文章授權轉載自《香港01》