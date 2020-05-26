買人氣手搖飲大杯裝驚見杯底「真空層」設計 網友怒喊抵制

隨著天氣越來越熱，手搖飲料店的生意也越來越好，每年都有不一樣的飲料店如雨後春筍般一間一間的開。日前就有民眾發現，自己排隊排了好幾個小時好不容易才買到一杯的網紅飲料店，杯子的底部竟有「真空層」，裡面完全中空沒裝任何東西，讓他氣得向媒體爆料，質疑業者有欺騙消費者嫌疑。

這間飲料店位在中國大陸南京，店名叫做「伏見桃山」，主打日系風格裝潢設計，主要賣奶茶類飲品，其中最吸引人的，莫過於超大杯容量的奶茶。由於飲料杯的材質是不透明紙杯，加上外觀看起來比其他品牌的容量還要大，紙杯設計精美，因此開幕不久立刻就在網路掀起熱潮。不過很快就有人發現不對勁，因為點大杯的飲料，店家提供吸管的長度卻比杯身還短，可是插入杯中卻能碰到杯底。好奇之下剪開，發現大杯的杯子底部竟還有「內增高」機關，使得大小杯的容量幾乎一樣，憤而質疑店家造假。

消息曝光後，媒體找上飲料店業者，店家出來澄清表示這設計不是為了要偷工減料，而是怕消費者喝熱飲燙手，或者太冰的冷飲拿在手上會不舒服，特別設計的隔熱隔冷層。同時在結帳櫃檯也有設置告示牌，告知消費者杯身的設計結構和原理。不過民眾似乎無法接受這種說法，痛斥「怎麼不說怕顧客發福」、「空杯的處理方法有很多，但是選擇了一個把消費者當傻子的方法」、「這種包裝真的非常不合理」。

另外，針對業者回應大杯裝的飲料杯才有隔熱層設計，不少網友酸說「點小杯的比較窮所以沒資格怕燙」、「這應該算奸商吧」、「小杯不配有隔熱層」、「這種商家應該抵制吧」、「喝冷的是要隔什麼熱？」。

網紅飲料店「伏見桃山」，大杯裝的底部竟是「真空層」。把底部撕掉後，容量其實跟小杯裝一樣。 圖／擷取自「伏见桃山！伏伏伏」Youtube視頻