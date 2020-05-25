不滿男童玩滑板車 廣場舞婦人竟刻意伸腳絆倒

中國大陸新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情放緩，市民生活開始回復正常，但最近微博瘋傳一條廣場舞老人刻意「出腳」絆倒男童的影片，引來熱議。當時男童正於公共空間玩滑板車，跌倒後面部着地，網民紛紛批評大媽「不要臉」，「要是摔出事怎麼辦了」、「廣場又不是妳們的」。

事發於4月24日晚上7時許，一名在四川成都某社區廣場的79歲老人於跳廣場舞期間，突然絆倒正在玩滑板車的5歲男童。據影片所見，3名孩童原本踩着滑板車打算穿過人群，惟該名雙手叉腰的老人其後伸出左腳，擋在滑板車前，男童隨即跌倒並面部着地；老人未有上前查看，更若無其事地轉身離開。

影片最近在網上瘋傳，事發廣場所屬的社區在微博指出，事件中男童沒有受傷。網上愈來愈多人討論事件，老人現已委托子女向男童父母當面致歉，並獲諒解。有報道指老人自稱患糖尿病和高血壓，怕玩滑板車的男童撞到她，出聲驅趕數次未果，遂伸腳絆倒孩子。

然而，大部分看過影片的網民紛紛質問老人，「心怎麽這麽狠」、「難道你就沒有孫子嗎？」更怒轟：「難道自己就不愧疚嗎？還能心安理得的繼續跳廣場舞？」也有人認為「這一腳」可招致嚴重後果，「頭着地可大可小啊」、「小孩子還那麽小，怎麽就下得去腳呢」、「這麽做以後怎麽教育孩子尊老？」有網民表示，廣場屬公共地方，「不是妳一個人跳舞的地方，這不能成為故意絆倒小孩的理由」。

延伸閱讀：

新冠肺炎｜長期在家常感鬱悶？中醫師教做體操疏肝解鬱增強免疫力

抄牌罰單字跡太美震撼網民 起底揭真身原來係台南靚仔警員

文章授權轉載自《香港01》