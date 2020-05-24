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避疫宅5個月 甘肅男胖60斤達520斤
來自甘肅的掃傑布加深受體重問題的困擾，原本就有460斤（230公斤）的他由於疫情宅在家，5個月胖了60斤（30公斤），現在體重達到了520斤（260公斤），嚴重影響他的健康。為了減肥，他來到長春的醫院治療。他希望減肥成功後，能回家鄉酣暢地騎馬，享受自由的感覺。
中國新聞網報導，新冠肺炎疫情發生後，掃傑布加開始了居家的「宅生活」。他回憶道，宅在家的活動量幾乎為零，因此體重的增長速度也較往日更快。
因為體重過重，掃傑布加目前只能做一些簡單的運動，而且稍做一些運動後，掃傑布加就累得滿頭大汗，氣喘吁籲，不得不休息一下。
作為一名西北漢子，掃傑布加表示自己特別喜歡騎馬在草原上自由地馳騁。但由於體重的原因，他已有10年沒騎馬了。因此，減肥成功後，他一定要回到甘肅的故鄉，重新回到心愛的馬背，自由馳騁。
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