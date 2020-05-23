超詭異碰瓷！ 男子「百米衝刺式」撞裂擋風玻璃

「碰瓷」詐財又有新花樣？陝西西安一名男子日前突然從路邊用「百米衝刺式」速度衝向路中央，並撲向一輛行進中的轎車車頭，用身軀將擋風玻璃撞爛後，還欲繼續撞擊。離奇行徑令車主不斷鳴笛並報警，男子最終逃離現場。

香港01報導，男子的舉動也被行車紀錄器全程錄下，但寬宏大量的車主表示，對男子不予追究。

受害車主提供的車輛錄影畫面顯示，其車輛本來在路上正常行駛，路邊人行道上的一名男子突然走到馬路上，然後飛快地向這輛車奔跑來，而後縱身一躍，整副身軀就撞上了車頭的擋風玻璃。

一聲巨響過後，擋風玻璃出現明顯的裂痕。這名男子先是未回過神，在玻璃上趴了一會後，才主動爬了起來，而後坐在車頭上不發一語，期間回過頭望向車主，露出茫然的眼神。

之後男子跳下車，一邊揮動手臂，一邊以奇怪的姿勢後退，似乎是想預留助跑距離，試圖再次撞向轎車。然而，在車主不斷鳴笛下，男子愣在原地，而後悻悻然離開現場。據悉，警方到達現場前男子已不知去向。

對此，有網友指出，男子「碰瓷」手段太過離奇，「這速度比我50公尺體測都快了」。也有人認為，男子做法不像是碰瓷，因為這樣根本「無瓷可碰」。