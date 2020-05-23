機器人代出席「 雲畢業」 網友：像拍恐怖片

一段「雲畢業典禮」視頻日前在微博上引發關注。視頻中，兩個機器人身穿碩士服，頭頂學位帽，緩緩向導師走來。導師為機器人撥穗並頒發學位證書，坐在家中的畢業生通過機器人搭載的平板向導師致意問好。

澎湃新聞報導，南京郵電大學宣傳部一位工作人員22日說，視頻拍攝的是22日在仙林校區舉行的2020屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式。

他說，因受疫情影響，大部分畢業研究生未能返校參加畢業典禮暨學位授予儀式，學校就進行了雲端同步直播。

他表示，出現在畢業典禮上的機器人是該校在國內外各大機器人競賽中屢創佳績的學生機器人創新團隊所製作。該團隊藉助機器人雲連線十位畢業研究生，幫助他們在現場接受學位證書授予。

另據新京報，觀看此次直播的畢業生王同學說，一開始看到機器人還覺得有點恐怖，但等到儀式開始以後大家都被逗樂了。

對此，網友紛紛表示，「一分嚴肅中又帶有兩分詭異，三分高能夾雜著四分搞笑」、「我見過的最牛逼的畢業典禮，跪了」、「南郵太有創意了」。也有網友說，「為什麼畫風這麼詭異，覺得像在拍恐怖片」、「我怎麼愈看愈害怕？」、「雖然看著有點害怕，但還是羨慕有個畢業典禮」、「整點陽間的東西吧，我有陰影了」、「嚇死我了，我還以為是遺照」。

還有網友對視頻中的機器人表示好奇，稱「這個機器人好可愛」、「體現各大高校機器人研發水平的時候到了」。