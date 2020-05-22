外國男踩港鐵站電梯扶手Po抖音標記「新冠肺炎」 網民轟：沒常識
片段原先在影片分享平台抖音發布，其後被人轉發到facebook群組。據影片所見，男子在港鐵某車站的扶手電梯前，突然踩上扶手位，保持平衡隨電梯而上，當時扶手電梯上還有其他使用者。男子抖音上標記「新冠肺炎」、「扶手電梯挑戰」、「fun（有趣）」等字眼。
有網民看後狠斥男子的行為缺德，「好X火，而家疫情期間，仲用隻腳放上扶手」、「肺炎可以靠鞋底傳播，有沒常識㗎」，亦有人直指自從香港爆發疫情後「都不會扶（扶手）啦」。
其實在上月中旬，美國疾病控制與預防中心（CDC）已發表研究指病毒可透過鞋底傳播。《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）亦有研究發現，冠狀病毒可在鞋子的合成材料表面存活長達5天。
延伸閱讀：
【新冠肺炎】最新研究指病毒可經鞋底傳播 家長入屋除鞋必做5步
文章授權轉載自《香港01》
疫情整理包
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言