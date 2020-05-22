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外國男踩港鐵站電梯扶手Po抖音標記「新冠肺炎」 網民轟：沒常識

香港01 / 記者朱利安／報導
一名外國男子近日在港鐵車站內站在電梯的扶手上，遭大批網民怒轟。（抖音影片截圖）
一名外國男子近日在港鐵車站內站在電梯的扶手上，遭大批網民怒轟。（抖音影片截圖）

一名外國男子近日在港鐵車站內站在電梯的扶手上，遭大批網民怒轟。（抖音影片截圖）
一名外國男子近日在港鐵車站內站在電梯的扶手上，遭大批網民怒轟。（抖音影片截圖）
片段原先在影片分享平台抖音發布，其後被人轉發到facebook群組。據影片所見，男子在港鐵某車站的扶手電梯前，突然踩上扶手位，保持平衡隨電梯而上，當時扶手電梯上還有其他使用者。男子抖音上標記「新冠肺炎」、「扶手電梯挑戰」、「fun（有趣）」等字眼。

有網民看後狠斥男子的行為缺德，「好X火，而家疫情期間，仲用隻腳放上扶手」、「肺炎可以靠鞋底傳播，有沒常識㗎」，亦有人直指自從香港爆發疫情後「都不會扶（扶手）啦」。

其實在上月中旬，美國疾病控制與預防中心（CDC）已發表研究指病毒可透過鞋底傳播。《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）亦有研究發現，冠狀病毒可在鞋子的合成材料表面存活長達5天。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】最新研究指病毒可經鞋底傳播　家長入屋除鞋必做5步

【新冠肺炎】美國疾控中心：傳播距離或達4米　鞋底可攜帶病毒

文章授權轉載自《香港01》

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