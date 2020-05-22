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被炸重傷 川男用焦手寫下「全力救媽 我無所謂」

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

盧佳龍的父母親因經營的炸雞店爆炸被燒成重傷，無力負擔百萬醫療費用，盧父日前勉強撐起燒焦潰爛的手，握住馬克筆顫抖寫下「全力（救治）媽媽，我無所（謂）」幾個字，讓盧佳龍淚崩。他對父親說「你一定要堅持，哪怕我到外面賣血也要治好你們的病。」

紅星新聞報導，三天前的凌晨，由於炸雞高溫引燃微波爐，盧佳龍父母經營的炸雞小店發生爆炸，父母兩人被火焰、熱油重度燒傷休克，經成都市第二人民醫院燒傷科診斷顯示，盧父頭面頸部、四肢、胸腹背及臀部燒傷面積72%，其中有12％到30%的一到三度燒傷；盧母則是65%全身多處二到三度熱油燙傷，並有中度吸入性損傷。兩人都在加護病房救治。

20歲的盧佳龍三個月前剛到福建工作，獲悉意外消息後趕回成都，醫師告知後續治療費用可能還需100多萬，盧佳龍說，這對他們這個普通的農村打工家庭來說，無異於晴天霹靂，家裡目前花費還是找親戚朋友借的，唯一的一輛車仍然在還貸，根本付不出治療費用。

考慮到加護病房每天的花費不貲，加上父母的狀況還算穩定，盧佳龍在5月20日將父母從加護病房轉出，和叔叔一起照料父母。

「轉出後，我爸就對我一直抖手，我才知道因為說不出話，他想拿筆寫字，我就找了一隻馬克筆，後面他就寫斷斷續續寫『聽著』、『全力』、『媽』、『我無所謂』、『我感覺不行了』，我一個字一個字的解讀，寫完全力後，又寫了一個字但看不清，我就問是不是救治媽媽的意思，然後他點頭。」

盧佳龍叔叔見狀，忍不住在一旁抹眼淚，盧佳龍一度情緒崩潰走出病房。他說，父母為了家計，在他小時候就外出打工，兩人感情一直都平平穩穩，「我爸爸是一個沉穩中帶一些幽默的人，媽媽經常會被逗笑，除了平淡打拚的生活，他也會在節假日準備小驚喜，買一些手鍊、蛋糕。」沒想到在平淡而又普通的相處裡，父親會為了母親而願意犧牲自己。

目前，水滴籌志願者已為盧家發起籌款。「我一直不知道什麼才是真正長大，直到我最深愛的父母，突然因為意外爆炸受傷住進監護室搶救，我才明白，我肩上的責任，我不想放棄救治爸爸，他們兩個我都不會放棄！」盧佳龍說。

爆炸 打工

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