三門峽出土鵝首壺 內含3000ml不明液體

「碰瓷」詐財又有新花樣？5月13日，中國陝西西安一名男子從路邊突然衝向路中央，並撲向一輛行進中的私人轎車車頭，用身軀將擋風玻璃撞爛後，還欲繼續撞擊，離奇行徑令車主不斷鳴笛並報警，男子最終逃離現場。 男子的舉動也被行車記錄器全程錄下，但寬宏大量的車主表示，對男子不予追究。事件引發網友震驚，不少人都對男子行為模式感到不解，亦有人認為有必要對肇事者追責。

2020-05-23 09:42