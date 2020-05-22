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三門峽出土鵝首壺 內含3000ml不明液體

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

河南省三門峽市開發區考古發掘現場近日出土一鵝首青銅壺，壺中發現不明液體。為了分析液體成份，中國科學院大學考古學與人類學系楊益民教授前來採樣。

大河報報導，該曲頸青銅壺出於西漢初期墓葬，墓內同時伴出的有銅鍪、銅盆、鐵劍、玉劍具等，墓主身份應為中低等貴族。曲頸青銅壺為鵝首，曲頸，垂腹，圈足，頂部有一小孔，造型獨特，極為罕見。更為稀奇的是，壺中還發現多達3000ml的不明液體。呈黃褐色，有較多雜質沉澱。

為確定壺中液體真實成分，三門峽市文物考古研究所日前特邀中國科學院大學人文學院考古學與人類學系楊益民教授前來對青銅曲頸壺中液體進行採樣分析 。目前，液體的具體成分有待進一步檢測。

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