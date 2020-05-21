女在瑪莎拉蒂噴漆「渣男」 前男友反控：嫁妝談不攏才分手

近日在中國貴州貴陽街頭，一名女子被拍攝到在一輛瑪莎拉蒂（Maserati）私家車上用噴漆塗上「渣男」等字樣，影片在中國網路流傳後引起熱議。一間租車公司還就事件出面回應稱，被噴漆的車屬於該公司所有。租車人則稱，他和前女友因結婚嫁妝未談妥而分手，女方憤怒之下做出過激行為。

陸媒揭露，上述影片發布者為租車公司，而且微博上一直流傳不少瑪莎拉蒂被噴塗「渣男」的影片，懷疑是租車公司炒作策劃。

事件發生在週一（18日），影片顯示，在貴陽街頭，一身穿白色短袖女子手持噴漆在一輛瑪莎拉蒂的車頭、左右兩側車門及車尾噴字。另一段影片則顯示，一名男子自稱前述影片中往車身上噴字的女士是他前女友，前段時間準備結婚，但女方要求嫁妝過高，沒能滿足要求，最終不歡而散分手，才導致對方有過激行為。

陸媒《澎湃新聞》報導此事時指出，上述影片的發布者為租車公司，該公司指被噴漆的瑪莎拉蒂為租賃車輛。而「瑪莎拉蒂被噴」的事件多次在網路出現，微博上也有大量相似影片，無一例外都被寫上「渣男」字樣。

上月20日在廣東廣州，「瑪莎拉蒂被噴渣男」的影片也曾經在網路瘋傳，影片中一名女子在一白色車輛車身多處噴上「渣男」二字，隨後與一名男子發生爭吵離開現場，男子也駕車離去。有網友「解密」稱，這種噴漆用水清洗就會褪色，懷疑是租車公司故意炒作。

貴陽事件中的涉事租車公司負責人唐先生週二（19日）則回應稱，「根本不可能炒作，這車花了很多錢買來。如果是炒作那我不應該露出車牌，現在車牌露出誰還願意租這車。」

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文章授權轉載自《香港01》