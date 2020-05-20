3越野車闖四川鈣化灘漂移炫技

日前一段「三輛越野車在亞攏溝鈣化灘上豪橫漂移」的視頻在網路引發網友集體譴責。三輛越野車在四川康定一片有結冰帶的鈣化灘上轉圈漂移炫技，並排停在鈣化瀑布頂部拍照。相關部門查核後，責令三人公開道歉並恢復植被。

康定全接觸微信公號報導，根據「風景名勝保護條例」「治安管理處罰條例」，及康定市相關的管理條例，駕車進入亞攏溝鈣化灘都是被禁止的。

報導說，四川省內一行人16日駕駛3台越野車，進入康定市境內旅遊。他們在康定市甲根壩鎮境內的雅哈埡口途中，看見一條「黃色瀑布」非常壯觀，決定駕車進入拍照留念。

但他們當時不知道的是，他們體驗親近自然的快感，卻輾壓了歷經億萬年才能形成的「亞洲最大鈣化灘」，而這系列「神操作」，被過路人拍攝下來上傳到網路公開，快速傳播後聚變成為「爆款」。

車主在網路上看到這段視頻後，已經與康定市管理部門主動聯繫，表示已深刻認識到錯誤，願意積極配合部門調查和接受處理。