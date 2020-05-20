稀有神獸白 東北現身
中國國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心19日發布消息稱，繼今年4月5日首次監測到罕見野生動物白後，東北虎豹國家公園監測系統再次監測到該動物活動畫面。
新華社報導，2020年4月14日，在東北虎豹國家公園大興溝分局轄區，監測系統拍攝並傳回一段罕見的動物視頻，同一鏡頭中完整記錄了一黃一白兩隻鹿科動物正在林中活動。
經國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民鑑定，兩隻鹿科動物都確定為，其中白色鹿科動物為罕見的白，黃是雄性，白是雌性。
隸屬於哺乳綱偶蹄目鹿科屬，是中國「三有」保護動物。通常情況下都是黃色的，白是因為子發生了罕見的白化現象。
香港01報導，白、白鹿等在中國古代被人們視為國寶或神獸，在近270年前的清朝乾隆年代也有相關記載。
乾隆16年（1751年），蒙古台吉必力滾達賴向乾隆皇帝獻上了一頭白，乾隆認為白是祥瑞徵兆，特意讓郎世寧繪製「瑞圖」作為慶賀太后生日的禮物。在第二年（1752年）時，乾隆在塞外巴顏河圍獵時又捕獲一隻白，乾隆認為這是祥符疊呈，特作「圍中獲白詩以紀之」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言