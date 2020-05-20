稀有神獸白 東北現身

中國國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心19日發布消息稱，繼今年4月5日首次監測到罕見野生動物白後，東北虎豹國家公園監測系統再次監測到該動物活動畫面。

新華社報導，2020年4月14日，在東北虎豹國家公園大興溝分局轄區，監測系統拍攝並傳回一段罕見的動物視頻，同一鏡頭中完整記錄了一黃一白兩隻鹿科動物正在林中活動。

經國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民鑑定，兩隻鹿科動物都確定為，其中白色鹿科動物為罕見的白，黃是雄性，白是雌性。

隸屬於哺乳綱偶蹄目鹿科屬，是中國「三有」保護動物。通常情況下都是黃色的，白是因為子發生了罕見的白化現象。

香港01報導，白、白鹿等在中國古代被人們視為國寶或神獸，在近270年前的清朝乾隆年代也有相關記載。

乾隆16年（1751年），蒙古台吉必力滾達賴向乾隆皇帝獻上了一頭白，乾隆認為白是祥瑞徵兆，特意讓郎世寧繪製「瑞圖」作為慶賀太后生日的禮物。在第二年（1752年）時，乾隆在塞外巴顏河圍獵時又捕獲一隻白，乾隆認為這是祥符疊呈，特作「圍中獲白詩以紀之」。