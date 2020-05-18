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婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

聯合新聞網 / 綜合報導
婦人反應鮑魚餐有2隻沙蠶，廚師竟回「正常可以吃」。圖片來源／ youtube
婦人反應鮑魚餐有2隻沙蠶，廚師竟回「正常可以吃」。圖片來源／ youtube

在外餐廳用餐享受美食，多數人會擔心餐廳的衛生狀況，不過中國大陸一名婦人與家人到海鮮餐廳用餐時，竟在鮑魚餐裡發現2隻沙蠶蠕動，反應後店家竟回，「很正常可以吃的，而且還有高蛋白」，讓她聽了相當傻眼。

根據「中國報」報導，江蘇一名婦人日前帶全家到主打海鮮自助餐廳用餐，當他拿了一盤鮑魚準備大快朵頤一番時，竟發現有2隻蟲子從鮑魚裡爬了出來，當下讓她驚訝不已，事後告訴廚師菜色問題，卻得到「這是正常的，可以吃」，甚至還說「這含有高蛋白」。

這名婦人聽了相當不滿氣喊，「我是來吃海鮮不是來吃蟲子」，更直指對方說「蟲可以吃，為何不再另外用一盤，讓想吃的客人能自己挑」，對於店家的此種說法婦人完全不能接受，而5個大人加1位小孩也總共花了710元人民幣（約新台幣3000元），雖店家願意全數換鍋且免單，但因結帳時承諾跳票，讓婦人相當生氣要求對方得一賠十了事。

根據此婦人所拍攝的影片，店家向他表示這2隻蟲叫做「沙蠶」，是一種常見的寄生蟲，常被用作釣海魚的誘餌，而報導也指出，有些地區會將沙蠶入菜，除了味道一絕，營養價值也是相當高，品質優良的價位甚至比鮑魚還貴。

而網友紛紛表示，「沙蠶一斤好多錢」、「不識貨，這比鮑魚還貴好嗎」，但也有人認為，「這不是東西貴不貴的問題，我就不是來吃沙蠶的」、「這不是能不能吃的問題，而是食品衛生的疑慮」、「餐廳沒處理好承認道歉就好，說這麼多幹嘛」。

寄生蟲 海鮮 菜色

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