婦隔28年想起買過房 開門驚見遭陌生人裝修入住

世事無奇不有，陸媒報道指，深圳一名婦人在1992年於深圳購入一間房子，但之後竟然因為一直很忙而把事情忘了，最近想起這件事時想收回房子，卻赫然發現房裡竟然住著陌生人。

張女士在1992年花了33.2萬元（約140萬元台幣），在寶安區華天花園購買了一套144平方米（1550平方呎）的房子。張女士付款之後就一直很忙，後續就沒有跟進。現在，張女士年齡大了，身體不好，就想把房收回來。

張女士及其家人卻發現，按理應該丟空的房，卻被人裝修過，而且還有人住了下來。物業管理處表示，只知道房屋的管理費一直是現有住戶在交。有知情鄰居表示，在2001年前後，房屋現在的住戶撬門進去，裝修完便住進去。這名鄰居還表示，現在這個房已經漲到600萬了。

新安湖社區綜治辦主任則表示，現有住戶是在附近做小生意的，房裡面住了四五個人。住戶曾拿出來一份手寫的轉讓合同，還有一份火化證明，表示把房子賣給他的業主已經去世了。

律師：住戶涉嫌非法侵佔他人財產

張女士雖然有該房的房屋買賣合同，但是因為當年沒有去辦房產證，所以現時張小姐也沒辦法證明自己的確才是業主。經過律師和協調員的努力，已找尋到當年的物業開發商，接下來會請他們協助補辦房產證。

負責為這件事進行調解的律師表示，如果該房產屬於張女士所有，裡面的住戶就涉嫌非法侵佔他人財產。若達到犯罪立案的標準，該住戶就涉嫌構成刑事犯罪。產權人可以向有管轄權的法院提起訴訟，追究租戶近幾年住在這個房子應當支付租金的賠償責任。

延伸閱讀：

尚悅高層三房連工人房戶 以780萬元沽出

星河明居A座高層向南3房戶 月租1.9萬元 業主享租金回報率1.9厘

文章授權轉載自《香港01》