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影／陸新景點「飛天之吻」 男女天仙遭批：打光變妖魔鬼怪？

聯合新聞網 / 綜合報導
中國重慶白馬山旅遊度假區的新建景點「飛天之吻」，不少網友批評其外觀相當詭異。圖擷自Facebook
中國重慶白馬山旅遊度假區的新建景點「飛天之吻」，不少網友批評其外觀相當詭異。圖擷自Facebook

人像建築與裝置藝術若是外觀建造的太死板或詭異，恐怕會讓大眾忽略背後意義，作品反而淪落成笑話。中國重慶一個度假區的新建景點「飛天之吻」成為網紅的熱門打卡景點，該景點為兩巨大天仙旋轉飛行設施，民眾可搭乘俯瞰美景，不過這景點外觀也引來不少批評，網友直呼看起來非常嚇人，打光後看起來就像妖魔鬼怪。

根據「人民網」報導，中國重慶市武隆區白馬山旅遊度假區有一新建景點，名叫「飛天之吻」，不少網紅近期紛紛造訪該景點，到現場拍攝影片、打卡，而飛天之吻座落在海拔一千多公尺的懸崖上，設施高達50多公尺，民眾在搭乘時可從空中俯瞰白馬山、烏江等美景。

報導指出，飛天之吻的設計靈感來自於中國神話愛情故事，故事內容為東海龍王敖廣的兒子敖嘲風和七仙女張天陽因一見鐘情而幽會，未料被王母娘娘發現後兩人被打入凡間，使他們相隔在烏江兩岸，永遠無法相聚。而飛天之吻的兩個人像飛行設施正是敖嘲風和張天陽，設施運作時兩個人像會各自旋轉，最後會面。

雖然該設施6月份才會正式開放，但已經在網路上引起熱烈討論，「我也想試玩，但生命可貴呀」、「景緻很特別的景點，讓人心驚」、「是不錯啦，但是總是覺得哪裡怪怪的」、「摩天輪的改良版」、「玩命挑戰」、「會掉下來的感覺」、「感覺震一下上面就掉下來了」。

但其中有不少網友批評男女外觀相當詭異，十分突兀、不自然，「這設計已經超出人類的審美眼光」、「嚇死，這美感真的不敢恭維」、「晚上打光後變妖魔鬼怪版」、「這設計，只能說我落後了」、「人物不生動、死板、怪怪的」、「它們的手就失了很多分」、「有夠沒有美感的」。

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