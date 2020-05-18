女預付127萬買32樓預售屋 五年後完工一看「只建29樓」

大陸河南省鄭州市一名趙姓女子為買房，於2015年付款30萬人民幣（約新台幣127萬元）的頭期款，預定興建中大樓的32樓，想不到5年後大樓完工，居然只興建了29樓，對此問題建商則表示，只能換房或退款，但時隔數年房價又有變化，換房也僅能買更小坪數的房子，讓趙女相當不滿。

根據《中國報》報導，趙女表示，2015年確認大樓規劃設計圖時，當時設計建造32層樓，她很喜歡高樓層視野好的32樓，因此下訂，也預付了頭期款。

趙女表示，雖然建案延後到2018年底動工，但她也認為沒關係，只覺得晚一點就能住到好房子，沒有什麼特別問題，想不到她近日前往確認大樓，卻發現整棟樓只有29層樓，而且沒有要繼續動工，讓她痛批「根本是詐欺」。

對此建商先是冷處理，後來協商後，則表示可以換房或是退還頭期款，然而時隔5年，房價又有變動，一樣的價格能買到的房子坪數也不同，若五年來將這筆頭期款存於銀行也會有利息，因此趙女與其他10餘名被害者不願接受建商提案，將繼續抗爭。