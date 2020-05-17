疫情影響幼兒園開學 老師轉行賣串燒、包子自救

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國大陸各地有眾多幼兒園，尚未確定開學時間。很多民營幼兒園連續幾個月沒有上班，收入銳減導致難以支付場地租金和發放工資。不少幼兒園決定轉行自救，臨時改為經營燒烤攤、包子店等。

根據外媒報導，山東濟南一家幼兒園園長為了給老師發5月份的工資，決定臨時轉行賣燒烤食品。從影片中可以看到，夜幕降臨，幼兒園的廣場上擺滿許多小桌，十餘張桌子旁坐滿了前來吃東西的顧客。報導指出，幼兒園的燒烤生意還算不錯，老師暫時不用為生計問題擔憂。

此外，河北保定一家幼兒園也臨時轉行賣燒烤食品自救。幼兒園稱有許多家長聞訊而來，家長們笑說這裡能吃又能玩，很有創意。園長說，如果賺了錢，利潤會全體老師平分。相關業內人士分析稱，幼兒園有場地，又有餐飲服務許可證，工作人員又有健康證等，桌椅板凳更是不缺，於是就可以利用幼兒園的場地賣燒烤食品，來增加一些收入。

除了賣燒烤食品外，雲南麗江一家民辦幼兒園目前有70多名教職工，為了支持每個月的運營所需30萬元人民幣，決定開包子舖自救。園長表示，「剛開始是以兒童營養餐的形式在家長群推廣的，嘗試一段時間後需求量越來越大，我們抓緊去辦了食品經營執照，現在每天平均能賣70單，顧客大多是學生家長」。

消息一出引發網友熱議，「果然幼兒園的老師是萬能的」、「白天幼兒園，晚上燒烤」、「再不開學就該開分店了」、「老師學會燒烤，復學復課了，還可以多教小孩一門手藝，可以呀！」、「發現燒烤賺的比當老師多。辭職了」、「能轉行了」。

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文章授權轉載自《香港01》